"Sagra Ossi de Mas-cio 2017" a Longare

Da venerdì 1 a domenica 3 settembre e da giovedì 7 a domenica 10 settembre si svolgerà la "Sagra de Ossi de Mas-cio" a Longare nella tensostruttura in via Roma con intrattenimenti musicali di orchestre, concerti, pesca di beneficenza pro scuola materna "Elia Bassani", Luna park con giochi gonfiabili per bambini di tutte le età e degustazioni nello stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19 alle 22. Specialità culinarie: "Ossi de Mas-cio" - "Fritole de Longare". Durante la manifestazione sarà attiva inoltre un'enoteca con un'attenta selezione dei vini locali e ci sarà un'esposizione di pittori locali e artisti dell’U.C.A.I. Ingresso libero. Vedi anche: "Sagra de Ossi de Mas-cio 2016".

MENU'. Primi: Gnocchi ragù/pomodoro/anitra - Bigoli ragù/pomodoro/anitra / Secondi: Grigliata Mista - Costine - Salsicce - Fritture di Pesce - Formaggio - Sopressa - Salsicce - Ossi de Mas-cio" / Dolci:"Fritole de Longare" / Contorni: fagioli e cipolla - patatine fritte - polenta - insalata mista. Possibilità di prenotare on line il proprio menù preferito sul sito ufficiale della festa: www.sagradilongare.it.

STORIA SAGRA OSSI DE MAS-CIO. La festa ha 38 anni di vita, quando nel 1979 le associazioni combattentistiche di Longare pensarono di organizzare una festa nella zona Secula, il primo sabato e domenica di settembre. Per i primi 4 anni montarono, nel cortile privato adiacente al magazzino, un capannone, una pista da ballo ed uno stand per la vendita di lavoretti fatti a mano dal gruppo missionario della parrocchia. Successivamente, per consentire i lavori di restauro della corte, ora “La corte dei ciliegi”, la festa si spostò nella vicina Via Chiesetta Valmarana. Dal 1995, visto il successo della festa con un grande afflusso di persone, si decise di trasformarla in sagra parrocchiale in sostituzione di quella tradizionale di ottobre, spostando tutte le attività negli spazi adiacenti la chiesa di Longare.

OSSI DE MAS-CIO CON IL CREN. Da un maiale vengono ricavate solo 2 porzioni: gli ossi del collo, che sono più saporiti e ricchi di carne, vengono bolliti con le adeguate verdure per ben 3 ore. Il cren viene raccolto nella zona dai volontari della sagra ed è grattugiato a mano e miscelato con aceto. Alcuni "cuochi", che ancora lavorano con passione per la sagra, sono gli stessi di 38 anni fa, e nel frattempo hanno insegnato i trucchi del mestiere ad altri giovani per continuare a far vivere questo piatto povero della tradizione contadina.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Venerdì 1 settembre

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata Danzante con l'orchestra "Santa Fé"

ore 21.45: Serata Disco con "Ieie Dj" - Area Giovani

Sabato 2 settembre

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Country Tour by Luka e Nike - Area Liscio

ore 21: Esibizione degli allievi della scuola di musica "DIMA"

ore 21.45: Musica Live con "Memora" (Di Tutto un Pop) - Area Giovani

Domenica 3 settembre

ore 21: Serata Danzante con l'orchestra "I Sabia"

ore 21.45: Musica Live con il gruppo "4Ever" (Queen Tribute Band) - Area Giovani

Giovedì 7 settembre

ore 19: Apertura stand gastronomico - Serata "Panin Onto" in Area Giovani e Enoteca al Campanile

ore 21: Serata Danzante con l'orchestra "Marco e i Niagara" - Area Liscio

ore 21.45: Musica Live con il complesso "Lies" - Area Giovani

Venerdì 8 settembre

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata Revival con dj Cristiano - Area Liscio

ore 21.45: Serata Disco "FreeSpirit" dj set - Area Giovani

Sabato 9 settembre

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 20: Show dell'Accademia di Ballo "Time To Dance Studio A.S.D." di Torri di Quartesolo

ore 21: Serata Danzante con l'orchestra "Happy Days" - Area Liscio

ore 21: Musica Live con la band "Rock'n'roll Circus" - Area Giovani

Domenica 10 settembre

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata Danzante con l'orchestra "I Nuovi Delfini" - Area Liscio



INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI: www.sagradilongare.it

