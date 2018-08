"Sagra Madonna di Settembre 2018" a Pojana Maggiore con fuochi d'artificio

Da sabato 1 e a sabato 8 settembre si terrà la "Sagra Madonna di Settembre 2017" a Pojana Maggiore con 8 giorni di festa con musica dal vivo, serate danzanti, spettacoli di cabaret, tombola e degustazioni nello stand enogastronomico aperto gni sera dalle 19.30.

Martediì e mercolediì ci sarà il festival della birra artigianale con specialità tirolesi e birre alla spina. Sabato 8 settembre alle 24 ci sarà lo spettacolo pirotecnico "La Notte Magica".

MENU'. Specialità tipiche venete: gnocchi e bigoli con vari tipi di sughi - grigliate miste di carne - salsicce - dolci artigianali. Non mancheranno vini, birre e bevande. Ingresso libero

IL PROGRAMMA

SABATO 1 SETTEMBRE

ore 19.30: Apertura Stand Gastronomico

ore 21.00: Ballo liscio con l'orchestra “Grazia e i Falsi d’Autore”



DOMENICA 2 SETTEMBRE

ore 19.30: Apertura Stand Gastronomico

ore 21.00: Ballo liscio con l’orchestra “Silvia Bianchini”



LUNEDÌ 3 SETTEMBRE

ore 19.30: Apertura Stand Gastronomico Serata di benefi cenza Ass. “Angeli Berici”.

ore 21.30: Serata cabaret con la compagnia “I Tosi dell’8 marzo”. Parte del ricavato della serata sarà donato all’associazione Angeli Berici



MARTEDÌ 4 SETTEMBRE

FESTA DELLA BIRRA ARTIGIANALE INTERNO CAPANNONE

ore 19.30: Apertura Stand Gastronomico

ore 21.30: Spettacolo rock live con il gruppo “Alchimie”



MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE

FESTA DELLA BIRRA ARTIGIANALE INTERNO CAPANNONE

Premiazione Volley POJANA SOSSANO

ore 19.30: Apertura Stand Gastronomico

ore 22.00: Spettacolo Funk R&B live con il gruppo “POP CORNER”



GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE

ore 19.30: Apertura Stand Gastronomico

ore 20.00: Paella su prenotazione

ore 21.30: Serata latina con “DJ El Paguro” e la scuola di ballo “Airone”

Cena con Paella alla Valenciana con fantasia di scampi con sangria-acqua e vino-sorbetto su prenotazione Le prenotazioni saranno possibili presso i nostri bar da sabato 1 a lunedì 3 settembre



VENERDÌ 7 SETTEMBRE

ore 19.30: Apertura Stand Gastronomico

ore 21.00: Opere parrocchiali, ballo liscio con l’orchestra “Silvia Urbani”

ore 21.30: in piazza di fronte alla chiesa spettacolo rock live con i gruppi “Epidemia” e “Cesco e i Cognac”



SABATO 8 SETTEMBRE

ore 19.30: Apertura Stand Gastronomico

ore 21.00: Ballo liscio con l’orchestra “I Pionieri”

ore 21.30: In piazza di fronte alla chiesa spettacolo cover con il gruppo “Flameengo”

ore 23.00: In piazza di fronte alla chiesa “SI GIOCA ALLA TOMBOLA”

ore 24.00: Spettacolo pirotecnico “NOTTE MAGICA MESS”