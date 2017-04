Sagra e Fiera di San Marco a Montegalda: mercatini e degustazioni

TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE FIERE PRIMAVERILI 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Da venerdì 21 a martedì 25 aprile si terrà la tradizionale Sagra e Fiera di San Marco a Montegalda con la mostra-mercato (martedì), intrattenimenti musicali, spettacoli, escursioni, visite guidate e degustazioni nello stand gastronomico (aperto ogni sera dalle 18.30 alle 22 e nei festivi anche a pranzo dalle 12 alle 14). Nei giorni della manifestazioni sarà in funzione un vasto parco divertimenti con luna park per bambini. Ingresso libero. Per approfondire vedi: "Sagra di San Marco 2016"

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

VENERDÌ 21 APRILE

ore 15: "Campagna Amica" - Mercato Coldiretti

ore 18.30: Apertura Stand Gastronomico

ore 21: Esisbizione POP CORNER - presso tenda spettacoli

ore 21: Incontro formativo sui FUNGHI EPIGEI organizzato dal Gruppo Naturalistico Micologico “Val Leogra - Schio” come conoscerli, leggi in materia e modalità di raccolta presso la sala Consigliare di Villa Guaido

ore 22: AREA GIOVANI - Serata Musicale in collaborazione con gli AMICI DI DAVIDE e l'associazione MONTEGALDA GIOVANI

SABATO 22 APRILE

ore 18.30: Apertura Stand Gastronomico

ore 15: Visite al Castello Grimani Sorlini - Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria presso segreteria comunale (0444.736413)

ore 21: Serata con l’orchestra “LUCA & I MELODY” ore 22: AREA GIOVANI - Serata Musicale in collaborazione con gli AMICI DI DAVIDE e l'associazione MONTEGALDA GIOVANI

DOMENICA 23 APRILE

ore 7: Gara di Pesca sul fiume Bacchiglione alle chiuse di Colzè

ore 10: Visite al Castello Grimani Sorlini - Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria presso segreteria comunale (tel 0444. 736413)

ore 11: Inaugurazione Idrovora “Paluella” con la presenza delle Autorità del Territorio, ingresso presso distilleria Brunello

ore 12: Apertura Stand Gastronomico - Una Parte del ricavato andrà alla Associazione malattie rare “Mauro Baschirotto”

ore 14.30 Inaugurazione Mostra "DIVISE STORICHE DELL’ARMA DEI CARABINIERI" a Villa Gualdo - Sala Valmarana

ore 18: Apertura Stand Gastronomico

ore 19.30: Spettacolari show di danze standard, latini e caraibici dell’Universo Danza dei maestri Nicola e Cristina Regnoli di Saccolongo (in collaborazione con i trainer di zona Mirna Toffanin e Gaetano Corà) ore 21: Serata con l’orchestra “I MILLENNIO”

ore 22: AREA GIOVANI - Serata Musicale in collaborazione con gli AMICI DI DAVIDE e l'associazione MONTEGALDA GIOVANI

LUNEDÌ 24 APRILE

ore 8: TRADIZIONALE MERCATO in Via JULIA

ore 18.30: Apertura Stand Gastronomico

ore 20.45: Racconto di viaggio “MERICA, MERICA, MERICA” - Lo spirito Italiano nel Brasile del sud. Presso Villa Gualdo sala Consiliare.

ore 21: serata con l'orchestra "CHIARA & MAGIC MUSIC"

ore 22: AREA GIOVANI - Serata Musicale in collaborazione con gli AMICI DI DAVIDE e l'associazione MONTEGALDA GIOVANI

MARTEDÌ 25 APRILE - SAN MARCO

ore 8.30: "Pedalata San Marco"

ore 9: FIERA MERCATO - Rievocazione storica con Espositori e Bancherelle

ore 9: "Torneo di San Marco" presso impianti Sportivi San Marco AC Due Monti

ore 12: Apertura Stand Gastronomico

ore 14.30: Passeggiata da San MARCO” a “San MICHELE” ritrovo in piazza vicino alle gradinate della sede Municipale

ore 16: Esibizione gruppo sportivo GS AUDACE di Torri di Quartesolo

ore 18: Apertura Stand Gastronomico

ore 19.30: Esibizione di danza sportiva con la scuola "Time To Dance Studio" di Torri di Quartesolo di Paolo Santin ed Elisa Chanaà

ore 21: Serata con l’orchestra “LORIS E LA SUA BAND”

ore 22: AREA GIOVANI - Serata Musicale in collaborazione con gli AMICI DI DAVIDE e l'associazione MONTEGALDA GIOVANI

ELENCO SAGRE