PRIMAVERA 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE FIERE A VICENZA E PROVINCIA

Da venerdì 21 a martedì 25 aprile si terrà la Sagra e Fiera di San Marco a Creazzo in piazza del Comune con intrattenimenti musicali, spettacoli, la tradizionale mostra-mercato e degustazioni nello stand gastronomico (aperto ogni sera dalle 19 alle 22 circa). L'appuntamento clou della manifestazione sarà martedì 25 aprile dalle 9 alle 20 con la Fiera di San Marco insieme a bancarelle di artigiani, hobbisti e produttori agricoli locali. Tra le serate musicali spiccano la "Fiesta Latina" con la scuola di ballo "Afrekete", l'animazione Daniel De Cuba & Luciana e Andreito Dj in console per salsa, kizomba, bachata (sabato 22 aprile). Per i concerti da segnalare il tributo ai Beatles con la band "The Beat All". Per informazioni: www.comune.creazzo.vi.it.

ELENCO SAGRE