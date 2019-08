Sagra di Tezze sul Brenta: specialità grigliata

Anche quest'anno si sta avvicinando il momento tanto atteso da tutta la comunità di Tezze sul Brenta: la sagra paesana.

Negli ultimi anni, è aumentata sia di grandezza che di qualità.

Si inizia Sabato 10 Agosto, con la rituale inaugurazione della 5° mostra fotografica e 2 situazioni musicali in contemporanea: Men on The Moon (aftershow Djset) in enoteca e D'Animos Band nel tendone spettacoli al coperto e con pista in acciaio.

A seguire Domenica con l'orchestra Marina Feltrin e in Enoteca Jessie's Way Quartet (aftershow Djset), Lunedì l'Orchestra i Sabia e Starlight band (aftershow Djset) in Enoteca, Martedì Giancarlo e i Santamonica e, per i più giovani, i JukeBoxers (aftershow Djset), Mercoledì l'orchestra Linda Biscaro nel tendone spettacoli e Makarena DjSet in enoteca.

Si continua con il giorno di Ferragosto e la decennale presenza del ballo country con LUKA e NIKE e in Enoteca 90VS2000 con Pigosso Dj.

Si conclude il 16 Agosto con il Latino americano e in Enoteca Djset fino a chiusura.

Ogni sera ci sarà la possibilità di cenare al ricco bancone gastronomico con oltre 1000 posti a sedere e che propone piatti di ottima qualità, dalla frittura al barbecue, dagli gnocchi agli spaghetti alla pescatora.

Non mancherà un posto riservato alla pesca di beneficenza e all'iniziativa "un dolce un dono" in cui tutti potranno gustare una buona fetta di torta aiutando due associazioni Agro, A.I.Pro.Sa.B. e San Francesco.

Tutte le serate:

- Stand Gastronomico 1000 posti a sedere

- Enoteca 30 Vini in mescita

- Palco giovani (djset e gruppi in acustico)

- Banco Panini ( onti )

- Birreria (7 tipi di birre)

- Pista Ballo liscio (in acciaio e al coperto)

- Pesca di Beneficenza

- Lotteria

- Chiosco "un dolce un dono"

- Angolo Grappa

- Luna Park

__________________________________________________________

PROGRAMMAZIONE:

• SABATO 10 AGOSTO:

- 19,30 APERTURA FESTEGGIAMENTI

Nel palco spettacoli:

- 21,00 Dania D'animos Band (Orchestra ballo liscio)

In Enoteca:

- 22,00 Men on the moon + Bosa djset

• DOMENICA 11 AGOSTO:

- 19,30 Apertura ricco bancone gastronomico

Nel palco spettacoli:

- 21,30 Marina Feltrin (Orchestra ballo liscio)

In Enoteca:

- 22,00 Jessie’s Way Quartet + Bosa djset

• LUNEDÌ 12 AGOSTO:

- 19,30 Apertura ricco bancone gastronomico

Nel palco spettacoli:

- 21,00 Orchestra I Sabia (Orchestra ballo liscio)

In Enoteca:

- 22,00 Starlight + Bosa djset

• MARTEDÌ 13 AGOSTO:

- 19,30 Apertura ricco bancone gastronomico

Nel palco spettacoli:

- 21,30 Giancarlo e i Santamonica (Orchestra ballo liscio)

In Enoteca:

- 22,00 Jukeboxers + Bosa djset

• MERCOLEDÌ 14 AGOSTO:

- 19,30 Apertura ricco bancone gastronomico

Nel palco spettacoli:

- 21,30 Linda Biscaro (Orchestra ballo liscio)

In Enoteca:

- 22,00 Makarena

• GIOVEDÌ 15 AGOSTO:

- 19,30 Apertura ricco bancone gastronomico

Nel palco spettacoli:

- 21,00 LUKA & NIKE Country DJ's (Musica Country)

Enoteca:

- 22,00 90vs2000

• VENERDÌ 16 AGOSTO:

- 19,30 Apertura ricco bancone gastronomico

Nel palco spettacoli:

- 21,00 Fiesta Mania – Latino Americano

Enoteca:

- 22,00 Bosa djset

___________________________________________________________

INFO

Dalle 19.00 tutti i giorni 349 1497989

LOCATION

FESTEGGIAMENTI DI SAN ROCCO

via Don Antonio Belluzzo

36056 TEZZE SUL BRENTA

(sagra – campi sportivi – adiacente scuole)

Evento totalmente a scopo benefico.

Ingresso e parcheggio completamente gratuito, apertura stand gastronomico ore 19:00, inizio spettacoli ore 21:00.

Maggiori info: www.facebook.com/SagraTezzeSulBrenta