TUTTE LE SAGRE E LE FESTE AD ISOLA VICENTINA

ESTATE 2017: SAGRE - FESTE - MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA

Giovedì 24 e venerdì 25 agosto è prevista la "Sagra di Santa Maria 2017" ad Isola Vicentina nei pressi del Convento di Santa Maria del Cengio in via del Convento 17 con musica live, dj set, spettacoli per bambini e degustazioni nello stand gastronomico (primi e secondi piatti) aperto dalle 18.30 alle 22. Gran finale con i fuochi d'artificio venerdì 25 agosto alle 23.30 circa. Ingresso libero.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

GIOVEDI' 24 AGOSTO:

ore 18.30 - Apertura stand gastronomico con varia scelta di primi e secondi piatti

ore 21: Live della "Peter Parker Band" - Cover band pop-rock italiana e straniera

VENERDI' 25 AGOSTO:

ore 17.30: Spettacolo per bambini

ore 18.30: Apertura stand gastronomico

ore 21: Dj set a 360 gradi by "AlbertOne"

ore 23.30: Spettacolo Pirotecnico (in caso di cattivo tempo lo show sarà rinviato a sabato 26 agosto)

