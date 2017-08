TUTTE LE SAGRE E LE FESTE A VICENZA E PROVINCIA

Da venerdì 25 a lunedì 28 agosto è in programma la "Sagra di Santa Giusta 2017" ad Asigliano Veneto con intrattenimenti musicali di orchestre e dj set, spettacoli di ballo, eventi sportivi, giochi popolari, pesca di beneficenza e degustazioni nello stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 (da venerdì a domenica). Lunedì sera chiusura della festa con la "Cena Paesana" su prenotazione. Ingresso libero. Vedi anche: "Sagra di Santa Giusta 2016".

MENU'. Primi: bigoli con ragù di musso - bigoli o maccheroni al ragù, al pomodoro e all'anitra / Secondi: grigliata mista di carne - spezzatino di musso con polenta - salsiccia con polenta - costine con polenta (Asigliano Ribs) - street food vegetariano - baccalà alla vicentina con polenta - "panini onti"/ Dolci artigianali. Non mancheranno vini tipici, birre artigianali, bibite varie e caffè. La cucina sarà in funzione anche per asporto tranne venerdì.

SUPER PROMOZIONE. Solo venerdì 25 agosto prezzo speciale del primo piatto a 2 euro per l'inaugurazione (no asporto).

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Mercoledì 23 e Giovedì 24 agosto: 10° Memorial Giacomo Ramazzolo - Torneo di Calcio a 5

Venerdì 25 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata Musicale con Paolo dj direttamente dal Ristorante "Al Laghetto"

Sabato 26 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata danzante di ballo liscio con l'orchestra "I Papillon"

Domenica 27 agosto

ore 9.30: Santa Messa con benedizione delle scuole elementari

ore 10.30: Torneo di Calcio Pulcini e Calcio Femminile

ore 18: "Zughi de na volta" (giochi popolari)

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata di liscio e balli di gruppo latino-americani con dj Omar

Lunedì 28 agosto

ore 20.30: Cena Paesana su prenotazione al numero telefonico 342.8663597

