Da giovedì 2 a lunedì 6 agosto si svolgerà la tradizionale "Sagra di Sant'Osvaldo 2018" a Cartigliano nel parco di Villa Morosini Cappello in piazza Concordia 1, sagra paesana che vede coinvolte molte associazioni del paese e non solo la Pro loco.

Un modo questo per fare gruppo e condividere assieme un'esperienza unica, divertendosi lavorando per la comunità e per tutti coloro che vi parteciperanno.

Quest'anno nuove iniziative saranno inserite nel calendario. Piccole sorprese vi attendono su tutto il parco antistante villa Morosini Cappello, un evento da non perdere!

Programma

Pesca di beneficenza e Luna Park

Giovedì 2

Stand gastronomico dalle 19:30 alle 23:00

Festa anni '70-'80 con Mister DJ

________

Venerdì 3

ore 20:00 apertura XX edizione della mostra-mercato del commercio e delle attività produttive locali

________

Sabato 4

Parco Nord della Villa

-stand gastronomico dalle 19:00 alle 23:00

-ore 21:00 orchestra Mister Domenica

Parco Sud della Villa

-ore 21:00 Latino Americano con "Por Todo El Mundo" e Dj Donà Maurizio

________

Domenica 5

Parco Nord della Villa

-stand gastronomico dalle 19:00 alle 23:00

-ore 21:00 orchestra Giancarlo e I Santamonica

Parco Sud della Villa

-ore 21:00 Discovery Band

________

Lunedì 6

Parco Nord della Villa

-stand gastronomico dalle 19:00 alle 23:00

-ore 21:00 Latino Americano con "Por Todo El Mundo" e Dj Donà Maurizio e Rafael

Parco Sud della Villa

-ore 20:00 Baby dance, a seguire rock italiano e straniero

Ore 23:30 Tradizionale spettacolo pirotecnico