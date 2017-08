ESTATE 2017: TUTTE LE SAGRE E LE FESTE A VICENZA E PROVINCIA

Da giovedì 3 a lunedì 7 agosto si svolgerà la tradizionale "Sagra di Sant'Osvaldo 2017" a Cartigliano nel parco di Villa Morosini Cappello in piazza Concordia 1 con 5 giorni di musica dal vivo di orchestre, spettacoli, luna park per bambini, pesca di beneficenza e ricco stand gastronomico. L'evento è organizzato dalla Pro Loco Cartigliano. Ingresso libero. Vedi anche: "Sagra di Sant'Osvaldo 2016".

MENU'. Numerose le specialità culinarie: primi piatti gnocchi al ragù o al pomodoro - grigliate miste di carne con salsicce e costicine - fritture di pesce - "sarde in saor" - galletto allo spiedo - arrosticini - salame di cavallo - bruschette - panini con hamburger "Rivè" - panino "Boscaglie - Piatto Cereda (tosella - polenta - funghi) - alette di pollo con patate al forno - patatine fritte - dolci artigianali. Non mancheranno vini tipici alla mescita e birre artigianali alla spina. Orari apertura stand: 19.30 - 23 giovedì; 19 - 23 venerdì e lunedì; 18 - 23 sabato e domenica.

EXPO IN VILLA. In occasione della festa ci sarà anche la XIX Mostra Mercato del Commercio e dell'Artigianto "Expo in Villa".

PROGRAMMA DELLA MANFESTAZIONE:

Giovedì 3 agosto

ore 19.30: Apertura stand gastronomico - Parco Nord Villa Morosini Cappello

ore 20.30: Baby Dance - Parco Nord Villa Morosini Cappello

ore 21: Serata musicale "70-80 Party" con Mister dj - Parco Nord Villa Morosini Cappello

Venerdì 4 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico - Parco Nord Villa Morosini Cappello

ore 19.30: "Welcome Bikers in Villa" - Motoraduno bikers, chopper e moto custom

ore 20: Apertura XIX Mostra Mercato del Commercio e dell'Artigianato Locale "Expo in Villa" in Villa Morosini Cappello

ore 20.30: 1° Concorso Canoro "Fai Sentire La Tua Voce" - Gara Karoake - Parco Sud Villa Morosini Cappello

ore 21: Musica live con il gruppo "Nuovo Fronte" (Vasco Rossi Tribute Band) - Parco Nord Villa Morosini Cappello

Sabato 5 agosto

ore 18.30: Apertura stand gastronomico - Parco Nord Villa Morosini Cappello

ore 20: Serata Latino- Americana con la scuola di ballo "Por Todo El Mundo" e dj set by Steven con salsa, merengue, bachata, bachatango, rueda de casino - Parco Sud Villa Morosini Cappello

ore 21: Serata danzante con "Gianni e Jonathan Dego Orchestra" - Parco Nord Villa Morosini Cappello

Domenica 6 agosto

ore 18.30: Apertura stand gastronomico - Parco Nord Villa Morosini Cappello

ore 20: Serata Disco con dj set by Filippo P, El Parreo e Lele - Parco Sud Villa Morosini Cappello

ore 21: Serata danzante con l'orchestra "Giancarlo e I Santa Monica Band" - Parco Nord Villa Morosini Cappello

Lunedì 7 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico - Parco Nord Villa Morosini Cappello

ore 20: Spettacolo di salsa, merengue, bachata, bachatango, rueda de casino con la scuola di ballo "Por Todo El Mundo" - Parco Sud Villa Morosini Cappello

ore 21: Serata Musicale Country con il live del complesso "Discovery Band" - Parco Nord Villa Morosini Cappello

ore 23.30: Spettacolo Pirotecnico

