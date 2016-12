Sagra di Sant'Antonio: degustazioni, musica e presepe a Valli del Pasubio

TUTTE LE SAGRE E LE FESTE A VICENZA E PROVINCIA

In occasione di "Natale 2016 ed Epifania 2017", da venerdì 13 a domenica 15 gennaio 2017 si svolgerà la tradizionale "Sagra di Sant'Antonio" presso la contrà Bariola a Sant'Antonio di Valli del Pasubio con musica, passeggiate, funzioni religiose e degustazioni nello stand enogastronomico. Specialità: piatto freddo con sopressa e polenta; bigoli con l'arna; bigoli al ragù; bigoli all'olio e sardea; frittelle; "pan e codissin"; parampoli; vin brulè; cioccolata. Durante la sagra si potrà visitare il famoso "Magico Presepe di Bariola", che sarà allestito fino al 31 gennaio 2017.

Il programma della manifestazione:

Venerdì 13 gennaio 2017

ore 19.30: Apertuta stand enogastronomico sotto i "Porteghi de Bariola"

ore 21: "La Contrà Che Canta" con i cori valligiani

Sabato 14 gennaio 2017

ore 17.30: Apertura stand enogastronomico

ore 18: Santa Messa presso la Parrocchia di Sant'Antonio

Domenica 15 gennaio 2017

ore 10.30 e ore 19.30: Apertura stand enogastronomico per prano e cena

ore 9: "Caminada Par Le Contrà" con percorso di 8 chilometri nell'Alta Val Leogra e passaggio finale al "Presepe di Bariola". A seguire ristoro con piatto caldo (bigoli al ragù o con l'arna a 6 euro) insieme a musica dal vivo. Partenza dal piazzale Norda in località Gisbenti ed arrivo a Sant'Antonio con possibilità di rientro in pulmino.

ore 21: Estrazione Lotteria con ricchi premi

