"Sagra di San Vincenzo" a Thiene

Musiche, colori, luci, profumi, risate e vociare di bambini che si incontrano e si divertono. Passi di danza, movimenti frettolosi di chi lavora e di chi partecipa alla festa.

Un cocktail che sembra dipingere la classica sagra paesana donandole la forza di radunare persone ogni sera creando opportunità per un incontro, per spendere un pò di energie per un bene comune, per aprire un sentiero per un futuro di vita comunitaria conoscendo altre persone.

E' sempre bello cogliere queste occasioni che hanno il fascino del passato e della novità insieme, un pò di spensieratezza partendo proprio dall'incontro tra persone. Per questo Vi aspettiamo numerosi ...



PROGRAMMA DI MASSIMA DEL GIOVEDI':

Serata con la presenza dei bambini della scuola dell'infanzia e dei genitori.

- 18:30 - Havana Club Bar

- 19:00 - Stand Gastrononomico, pesca, mostre, mercatini, ecc.

- 19:30 - Decoratrice Silvy per i bambini

- 20:30 - Spettacolo del Mago Lucas

- 21:30 - Serata con Balli di Gruppo con lezione di prova gratuita.



PROGRAMMA DI MASSIMA DEL VENERDI':

- 18:30 - Havana Club Bar

- 19:00 - Stand Gastrononomico, pesca, mostre, mercatini, ecc.

- 20:30 - Esibizione scuola di ballo "SalsAsiago"

- 21:30 - Serata con dj MihavanaI e Walter Garcia

PROGRAMMA DI MASSIMA DEL SABATO:

- 18:00 - Evento Internazionale - Concerto d'Organo

- 18:30 - Havana Club Bar

- 19:00 - Stand Gastrononomico, pesca, mostre, mercatini, ecc.

- 20:30 - Esibizione scuola di ballo "Hip-Hop" di Erika Zaffonato

- 21:30 - Serata con il complesso I PIONIERI



PROGRAMMA DI MASSIMA DELLA DOMENICA:

- 12:00 - Stand Gastrononomico con asporto

- 18:30 - Havana Club Bar

- 19:00 - Stand Gastrononomico, pesca, mostre, mercatini, ecc.

- 20:30 - Esibizione scuola di ballo

- 21:30 - Serata LISCIO con il complesso ROBY BAND

ELENCO SAGRE