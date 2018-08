Sagra di San Rocco

PER UNA GRANDE SETTIMANA DA GIOVEDI 23 A GIOVEDI' 30 AGOSTO SENZA INTERRUZIONE TUTTE LE SERATE CON TANTI PROGRAMMI , OGNI SERA DI DIVERSI ,PER TUTTI I GUSTI E SOPRATTUTTO PER STARE IN COMPAGNIA ... IN ALLEGRIA

** TUTTE LE SERE ENTRATA LIBERA ...!!

CON UN GRANDE STAND CON TANTE SPECIALITA' DAI PRIMI PIATTI DI BIGOLI E GNOCCHI , E I SECONDI CON LA FAVOLOSA GRIGLIATA IL BACCALA ALLA VICENTINA , IL PESCE FRITTO , DOLCI E BUON VINO OGNI SERA DA NON PERDERE ..

SI INIZIA GIOVEDI' 23 CON LA MUSICA DI ANDREA LIVE

VENERDI' IL GRANDE CABARET VENETO DI MARCO E PIPPO CON INGRESSO LIBERO

SHARY BAND X LA MIGLIORE MUSICA DEGLI ANNI 90 SARA' SABATO E POI MICHELE E MICHELE DEL PARIOLI DOMENICA 26

LUNEDI' MORGAN DJ X LA AFRO PIU' IN VOGA E LA SERATA DELLA PORCHETTA ARTIGIANALE

MARTEDI' GRANDE ORCHESTRA DI LISCIO DEGO

MERCOLEDI' 29 IN AGGIUNTA SERATA A MENU FISSO A 10 EURO CON IL GALLETTO ALLA BRACE E INTRATTENIMENTO DISCO DANCE CON DJ FLO E LA MUSICA ANNI 70 E 80 X BALLARE TUTTI

GIOVEDI' GRAN FINALE CON IL PARIOLIII E ALLORA ...

VI ASPETTIAMO X OGNI INFO E PRENOTAZIONE CELL WHATSAPPP 3890307999