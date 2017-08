"Sagra di San Rocco" a Preara di Montecchio Precalcino: torresani allo spiedo

ESTATE 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA

Da venerdì 18 a lunedì 21 agosto si terrà la "Sagra di San Rocco 2017" a Preara di Montecchio Precalcino con intrattenimenti musicali, spettacoli, esibizioni di ballo, pesca di beneficenza e stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19. Specialità culinarie: galletto alla griglia - primi piatti spadellati - torresani allo spiedo con poenta onta (solo domenica su prenotazione entro venerdì) - coppa allo spiedo (solo sabato). Non mancheranno bevande analcoliche, vini tipici alla mescita e birre artigianali alla spina. Non sarà possibile il servizio per asporto. Pesca di beneficenza con "Blue Angels" e incasso devoluto alla scuola dell'infanzia di Montecchio Precalcino. Ingresso libero. Vedi anche: "Sagra di San Rocco 2016".

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Venerdì 18 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 20: Intrattenimento musicale con "Share Live Music"

ore 21: Spettacolo di hip hop con "Share Academy"

ore 21.30: Serata Latino-Americana con "Todo Se Puede"

Sabato 19 agosto

ore 18: Santa Messa nella Chiesa di San Rocco - A seguire processione e benedizione

ore 19: Apertura stand gastronomico - Specialità: "Coppa allo Spiedo"

ore 21: Serata di ballo liscio con l'orchestra "Sonia Sipario Band"

Domenica 20 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico - Specialità: "Torresani allo Spiedo" con poenta onta (prenotazioni entro venerdì alla cassa)

ore 21: Serata di "Country Dance" con lezioni di ballo insieme al maestro Ivan, accompagnato dai dj Mamo & Alex

Lunedì 21 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 19: Presentazione della squadra di calcio USD Montecchio Precalcino, che parteciperà al Campionato di 1° Categoria.

ore 21: Serata di ballo liscio con l'orchestra "Giancarlo e la Santa Monica Band"

