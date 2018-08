A Arcugnano in località Fimon in provinca di Vicenza sta per tornare dal 13 al 16 Agosto 2018 la tradizionale Sagra di San Rocco in via fontanelle presso il campo sportivo .

Tutte le sere a partire dalle 19.00 apertura stand gastronomico , La specialità della sagra sono i primi e secondi piatti a base di lepre .