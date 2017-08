"Sagra di San Rocco 2017" a Tezze sul Brenta: 6 giorni di musica e degustazioni

TUTTE LE SAGRE E LE FESTE A VICENZA E PROVINCIA

Da venerdì 11 a martedì 16 agosto si terrà la "Sagra di San Rocco 2017" a Tezze sul Brenta nella tensostruttura di via Don Belluzzo con intrattenimenti musicali, concerti, luna park per bambini, pesca di beneficenza, enoteca e degustazioni nello stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19. Specialità culinarie: primi piatti con spaghetti alla pescatora - gnocchi e bigoli al ragù - grigliate miste di carne con salsicce, braciole e costicine - fritture di pesce - contorni di polenta e fagioli - patatine fritte. Non mancheranno le bevande anlacoliche, vini e birre. Continua anche quest'anno l'iniziativa "Un dolce un dono", in cui tutti potranno gustare una buona fetta di torta aiutando le associazioni "Aiprosab" e "Riccardo". Ingresso e parcheggio completamente gratuito. Inizio spettacoli alle 21. Vedi anche: "Sagra di San Rocco 2016".

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Venerdì 11 agosto

ore 19: Inaugurazione della 3° mostra fotografica

ore 21 - Area Liscio/Tendoni Spettacoli: Concerto di San Rocco con il complesso strumentale di Tezze e l’Orchestra di Fiati “D’Ambrosio” di Montescaglioso - Matera, unite dallo stesso patrono ovvero “San Rocco”.

ore 21 - Area Enoteca: Concerto di Damien McFly, eclettico musicista padovano, che negli ultimi anni ha calcato i palchi internazionali più famosi; il secondo, un concerto classico, di 2 bande:

Sabato 12 agosto

ore 21 - Area Liscio: Serata danzante con l'orchestra "Marina Feltrin"

ore 21 - Area Enoteca: Musica dal vivo con il gruppo "We Folk"

Domenica 13 agosto

ore 21 - Area Liscio: Serata danzante con l'orchestra "Mauro e i Boomerang"

ore 21 - Area Enoteca: Musica dal vivo con il complesso "Men on The Moon"

Lunedì 14 agosto

ore 21 - Area Liscio: Serata danzante con l'orchestra "I Sabia"

ore 21 - Area Enoteca: Musica dal vivo con la band "irlandese" "PINT5"

Martedì 15 agosto

ore 21 - Area Liscio: Serata di Ballo Country con i dj Luka e Nike

ore 21 - Area Enoteca: Musica dal vivo con il gruppo "Defenders"

Mercoledì 16 agosto

ore 21: Sfilata Anni 60 "Tezze Creava Moda" che, visto il successo l’anno scorso con gli abiti da sposa, viene replicata anche quest’anno cambiando tema.

