"Sagra di San Michele" a Brendola:specialità spiedo osei scapà

Puntuale, a salutare ogni fine dell’estate, arriva la Sagra di San Michele.

Quest’anno la festa patronale si svolgerà nei giorni 27, 28 e 29 Settembre, presso gli impianti sportivi e la piattaforma di Brendola. Anche in questa occasione ci aspetta un ricco calendario, carico di sorprese e piacevoli conferme.

Da venerdì a domenica intrattenimenti musicali, lotteria e degustazioni nello stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19 (domenica anche a pranzo dalle 12.00). Ampi parcheggi. Ingresso libero.

Specialità culinarie: "Frittelle di San Michele" - "Cornette e Sopressa Veneta" - gnocchi e bigoli con vari tipi di salse - grigliate miste di carne - salsicce - wurstel - "panini onti" - dolci artigianali. Non mancheranno vini e birre alla spina.

Novità: spiedo osei scapà

TORNEO DI CALCIO BALILLA. Per tutte e tre le giornate della Sagra si svolgeranno delle sfide di calcetto balilla presso la palestra delle scuole elementari: Venerdì 27, dalle 21, ci sarà il torneo Master; Sabato 28, a partire dalle 18, si terrà il torneo Amatoriale; Domenica 29, dalle ore 15, nell’Area Giochi, a disposizione per tutti, troverete i calcetti balilla di varie tipologie (tra cui il Tam Tam), ideali per tutte le età nonché specifici per bambini e disabili.

Domenica 29, alle ore 12, serviremo la specialità della giornata, lo SPIEDO “OSEI SCAPÀ”. Il costo del pranzo completo è di 25 euro. Per motivi organizzativi, le prenotazioni si accettano entro Sabato 28 alle ore 12, telefonando al numero 3496838575 (Monica) o direttamente presso la Cassa dello stand gastronomico della sagra.

L’ennesima new-entry di questa edizione 2019 riguarda la nuovissima e ricca Lotteria che quest’anno andrà a sostituire la Pesca di Beneficenza.

Ecco qui il programma completo della manifestazione:

- Venerdì 27: dalle ore 19, presentazione della Polisportiva Brendola con a seguire la Zumba Fitness del maestro Wendy Del Rosario; sempre dalle 19, apertura dello stand gastronomico con panini onti, hot dog, birra e cocktail, per poi proseguire la serata con il CHUPA CH UPITO PARTY 4.0 e la musica di Buffa Doc Dj;

- Sabato 28: dalle 18 aperitivo e dalle 19 apertura dello stand gastronomico. La serata musicale vedrà, all’interno del palazzetto, il Liscio con fisarmonica - Duo Fiorella Mauri, mentre nell’area-bar il sound di Buffa Doc Dj, per una serata all’insegna dell’ITALIAN MUSIC STYLE;

- Domenica 29: partenza dalle ore 10 per la 2ª Camminata di San Michele, in collaborazione con il Nordic Walking Brendola (percorso di 7/8 km, quota associativa di partenza 3 euro); alle ore 12 il Pranzo di San Michele con lo spiedo Osei Scapà; dalle ore 19 apertura dello stand gastronomico e la serata danzante, all’interno del palazzetto, con Andrea – Canzoni & Musica.

Sempre Domenica 29, alle 10:30, presso la Chiesa di San Michele Arcangelo si terrà la Santa Messa solenne in onore del Patrono.

Le serate danzanti di Sabato e Domenica si svolgeranno all’interno del palazzetto con l’installazione di un’apposita pista adatta per il ballo. In concomitanza con il Torneo di Calcio Balilla sarà sempre attivo il bar della sagra, e in tutte le serate troverete l’ormai celebre Frittella di San Michele.

