Sagra di San Marco in Muzzolon a Cornedo Vicentino

Da giovedì 20 a martedì 25 aprile è in programma la Sagra di San Marco in Muzzolon presso la Parrocchia di San Marco Evangelista a Muzzolon di Cornedo Vicentino in piazza San Marco 2. Sono previsti escursioni, eventi sportivi, spettacoli, concerti, giochi ed animazioni per bambini, degustazioni nella stand gastronomico. Serate culinarie: "porchetta alpina" venerdì 21 aprile e "pasticcio e bisteccona" lunedì 24 aprile. Inaugurazione con il liscio insieme all'orchestra "Luca e Silvia Band" (giovedì 20 aprile) e chiusura con la Santa Messa Solenne per il patrono San Marco e concerto del complesso bandistico Muzzolon (martedì 25 aprile). Ingresso libero.

Il programma completo della manifestazione:

GIOVEDI' 20 APRILE

Ore 20.30: Serata Liscio con il gruppo "Luca e Silvia Band" presso il salone delle feste

VENERDI' 21 APRILE

Ore 19.30: Serata gastronomica con la "Porchetta Alpina"

Ore 20: Inaugurazione mostra “70 anni del Complesso bandistico Muzzolon” presso il salone della musica di Muzzolon

Ore 20.30: Concerto d'organo presso la chiesa parrocchiale di San Marco con il patrocinio della SIEM di Padova – Organizza il Gruppo90 ArtePoesia - Musica e poesia religiosa da San Francesco a Padre Turoldo con il M. Oliviero de Zordo, organista e compositore, già docente ai Conservatori di Venezia e di Padova. Letture e commento di Alessandro Cabianca, drammaturgo, saggista e poeta.

Ore 22: "AfroSanMarco" - Serata balli di gruppo 70-80-90 presso il tendone bar

SABATO 22 APRILE

Ore 14.30: 4° Torneo di Calcio-Tennis - due contro due ricchi premi e divertimento assicurato (infoline: 340.0077013)

Ore 18: "Harry Potter" - Spettacolo dei bambini del "Teatro Muovimente" di Cornedo Vicentino presso il salone delle feste di Muzzolon

Ore 20.30: Contest "Battle Of The Bands" per band emergenti di qualsiasi genere musicale, che si sfideranno sul palco della “Sagra di Muzzolon” con un brano proprio per aggiudicarsi i seguenti premi: 1° Registrazione in sala d'incisione "Haunted HD Studio Recording" - 2° Utilizzo gratuito della Sala Prove a Muzzolon per 6 mesi - 3° Buono da spendere presso "Mezzanota – strumenti musicali ed accessori" di Valdagno. L’evento è organizzato da Sala Prove Muzzolon in collaborazione con “Progetto Giovani Cornedo” e avrà luogo presso il tendone bar della sagra

DOMENICA 23 APRILE

Ore 15.30: Dimostrazione di Nordic Walking con l’associazione "Passi Nel Suono" - Passeggiata di circa 2 ore per i sentieri della collina - bastoncini a disposizione, fino ad esaurimento, ad 2 euro, ritrovo in piazza San Marco a Muzzolon (info 324.8286192)

Ore 16: "Giochi per Bambini" con “Ida” giochi con i bambini delle scuola materna con la maestra Ida presso il salone delle feste

Ore 16.30: Truccabimbi con Paola - L'arte di dipingere il volto di bambini con colori lavabili e ipoallergenici presso il salone delle feste

Ore 19: "Viaggio nell'Iperuranio" - Escursione musicale nel mondo rap e melodico con Filippo Canapei presso il tendone bar

Ore 20.45: Direttamente da ZELIG il gruppo "Jashgawronsky Brothers" con lo spettacolo "Pop Bins" presso il salone delle feste

LUNEDI' 24 APRILE

Ore 19.30: Serata gastronomica con "Pasticcio e Bisteccona"

Ore 20: "Music With Lampion Guitar" - Intrattenimento musicale del cantautore Fabio Cardullo accompagnato dalla sua chitarra auto-costruita con materiali riciclati presso il tendone bar

Ore 21.30: "Muz-ZOO-Land" con Santa Djs il meglio della electronic dance music presso il salone delle feste di Muzzolon

MARTEDI' 25 APRILE - SAN MARCO

Ore 9: Passeggiata Enogastronomica - 21 °Per Strosi Tra le Contrà di circa 12 Km su sentieri panoramici, in parte sterrati, con degustazione di prodotti tipici offerti dalle contrade. Partecipazione a numero chiuso con preiscrizioni entro il 20 aprile presso Pizzeria San Marco e pizzeria Da Dario a Muzzolon, Eurobar e bar Tassoni a Cornedo (max 700 persone). La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo. Partenza e arrivo dalla piazza di Muzzolon con possibilità di parcheggio presso il campo sportivo (infoline: 339.4930551). All’arrivo karaoke con Gato e Max

Ore 12: "Fantasia di Giochi e Colori" con Paola e Brilla presso il tendone bar

Ore 14: Attività ludico-istruttiva sulla salute con i giovani della Croce Rossa Italiana presso il salone delle feste

Ore 15: "Strumentando con le Mani" - Laboratorio esperienziale per la costruzione di strumenti musicali con

materiale di riciclo aperto ai bambini di tutte le età. L’attività si svolgerà nei locali dell’oratorio.

Ore 17: Santa Messa Solenne in onore del patrono San Marco, animata dal coro Amici dell’Obante di Valdagno presso chiesa parrocchiale

Ore 18: Scalata alla Cuccagna presso il palo della cuccagna in piazza

Ore 20.30: Concerto del Complesso Bandistico Muzzolon presso il salone delle feste

