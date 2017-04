"Sagra di San Marco e dei Cuchi 2017" a Canove di Roana

TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE FIERE PRIMAVERILI 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Da venerdì 21 a domenica 20 aprile è in programma la Sagra di San Marco e dei Cuchi a Canove di Roana, nell'Altopiano di Asiago presso la nuova struttura polivalente con mercatini artigianali, concerti e stand gastronomici. Il "Luna Park" sarà aperto dal 15 aprile al 1 maggio. Ogni sera panini onti", salsicce, patatine fritte, wurstel. In tutti i ristoranti si potrà assaggiare il piatto tradizionale "Polenta e Cavreto". Per tutta la durata della sagra si potranno essere acquitare i "cuchi", cratteristici fischietti in terracotta, nelle numerose bancarelle presenti nel centro di Canove. Ci saranno cuchi di ogni tipo, suddivisi in base al prezzo, alla forma e ai colori. Una volta comprati i cuchi, la sagra si riempe di suoni particolari, simili al canto del cuculo, quando si fischia all'interno. L'evento, che si rinnova di anno in anno, è assai sentito dai residenti altopianesi, perchè Canove festeggia il suo patrono San Marco. La manifestazione di particolare rilievo e importanza che richiama famiglie ed appassionati anche dalle pianure vicentine. Per approfondire vedi: "Sagra di San Marco e dei Cuchi 2016".

CUCHI: costituiscono un’antica tradizione sull’Altopiano di Asiago. I cuchi sono infatti dei tipici fischietti artigianali costruiti in terracotta, di ogni colore e forma, e rappresentano un simbolo d’amore e d’amicizia. Rappresentano anche l'amore perchè, fin dai primi anni di questa sagra, il cuco veniva portato in dono alla propria amata come pegno d'amore. Su alcune bancherelle si troveranno anche i cuchi ad acqua, a forma di un piccolo vaso, dove soffiando all'imboccatura si ottiene un suono gorgogliante.

IL PROGRAMMA DELLA SAGRA:

Venerdì 21 aprile

Dalle ore 20.30: "Pasta Party" offerto dalla Pro Loco

Dalle ore 22:Concerto con il gruppo "Chernoband"

Sabato 22 aprile

Dalle ore 19.30: “Maialino allo spiedo”

Dalle ore 22: Concerto con i “Jackson One” (Tribute band di Michael Jackson)

Domenica 23 aprile - Esposizione di cuchi In via XXV Aprile

Dalle ore 19:30: “Piatto tirolese”

Dalle ore 22: Serata Musicale con “Dj Scott"

Lunedì 24 aprile

Dalle ore 19.30: “Panini onti”

Dalle ore 22: Concerto con i “Frenetika Insolitamente Italiano"

Martedì 25 aprile - Esposizione di cuchi in via XXV Aprile

Ore 10.30: Santa Messa Solenne con la “Corale Cimbra” Ore 12: Pranzo con “Polenta e Cavreto”

Ore 17: Musica con “Cam Orchestra” diretta dal M° Gastone Bortoloso

Dalle ore 19.30; Cena con “Polenta e Cavreto”

Dalle ore 22: Serata di ballo liscio con l’Orchestra “Roger e la Voce del Sole"

Sabato 29 aprile 2017

Dalle ore 19.30: “Polenta e musso”

Dalle ore 22: Concerto con il gruppo “Sensazioni Forti" (Tribute Band di Vasco Rossi)

Sabato 30 aprile 2016

Dalle ore 19.30: “Grigliata mista”

Ore 21: Lotteria con estrazione a premi

Ore 22: Concerto con il complesso “Defenders - Musica da Vendere"

