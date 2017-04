Sagra di San Marco ad Agugliaro: degustazioni e visite guidate all'Oratorio

TUTTE LE SAGRE, FESTE E FIERE PRIMAVERILI 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Martedì 25 aprile si terrà la tradizionale "Sagra di San Marco" ad Agugliaro con degustazioni, giochi per bambini e visite guidate all'Oratorio di San Marco. Alle 10.30 è prevista la Santa Messa per onorare il santo patrono della località San Marco di Agugliaro. A seguire alle 12 è previsto un pranzo in campagna con un bis di primi, tagliata di carne alla griglia, polenta, contorni vari, dolce, acqua, vino e caffè al prezzo di 12 euro su prenotazione gradita (anche per asporto) al numero 389.0307999 entro il 23 aprile. Alle 16 lo spazio sarà dedicato interamente ai bambini con giochi e attività ludiche a tema. Alle 17 ci sarà la visita guidata all'Oratorio di San Marco, edificio duecentesco come esempio di antica tradizione religiosa nell'antica campagna agugliarese. In serata sarà aperto lo stand gastronomico con le specialità di salsiccia ai ferri con polenta, tagliata di carne, trippa e baccalà. Per approfondire vedi: "Sagra di San Marco 2016".

ELENCO SAGRE