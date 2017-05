PRIMAVERA 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE FIERE A VICENZA E PROVINCIA

Da venerdì 19 a lunedì 22 maggio si svolgerà la "Sagra di San Luca 2017" a Torri di Arcugnano presso la Parrocchia di San Luca Evangelista in via Monte Lungo 1 con intrattenimenti musicali, esibizioni di ballo, eventi sportivi, pesca di beneficenza e stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19. Programma musicale: "Freeway" (venerdì); Rudy Band (sabato); Luca e Silvia Band (domenica); Orchestra Martina e Mattia (lunedì). Pista da ballo in acciaio. Durante tutte le serate sarà possibile gustare le specialità tipiche di stagione e i "panini onti". L'evento è organizzato dalla Pro Loco Arcugnano. Ingresso libero. Vedi anche: "Sagra di San Luca 2016".

MENU'. PRIMI PIATTI: bigoli all'anitra (pomodoro/ragù) - gnocchi all'anitra (pomodoro/ragù) - lasagne coi piselli - lasagne coi funghi pioppini - pasticcio al ragù / SECONDI PIATTI: salsicce, costine, grigliata mista, spezzatino di musso, wurstel, piatto freddo, baccalà', crema di mais con funghi e grana / CONTORNI: patate fritte, fagioli, crauti, funghi pioppini / FRITTELLE E DOLCI.

MENU' PANINI ONTI. Mitico: hamburger, formaggio, cipolla e peperoni (salse varie) / Classico: hamburger, formaggio, insalata, pomodori (salse varie) / Epico: salsiccia,formaggio,cipolla e peperoni (salse varie) / Gordo: una carne a scelta, formaggio, cipolla, peperoni, insalata, pomodori (salse varie) / Vegetariano / Possibilità di menù completo con bibita e patatine fritte.

Il programma della manifestazione:

VENERDI 19 MAGGIO

Ore 19: Apertura stand gadtronomico, pesca di beneficenza e bar

Ore 20.45: Serata Musicale con i "Freeway" - Sigle TV & Cartoons in Rock

SABATO 20 MAGGIO

Ore 18.30: Santa Messa

Ore 19: Apertura stand gastronomico,pesca di beneficenza e bar

Ore 20: Esibizione della scuola di ballo "Millenium Dance Academy" con balli e zumba

Ore 20.45: Serata danzante con l'Orchestra Rudy Band

DOMENICA 21 MAGGIO

Ore 9 e ore 11.15: Sante Messe

Ore 9.30: Marcia 5° Donne In Corsa - Partenza presso piazzale della Chiesa

Ore 12.30: Pranzo Comunitario (prenotazioni alla cassa entro sabato sera o ai numeri 347.5994901 Franco o al 349.3115642 Fiorenzo

Ore 19: Apertura stand gastronomico, pesca di beneficenza e bar

Ore 19.30: Esibizione "Junior Gym" del gruppo A.S.D. Le Gemme: doposcuola, sport e divertmento

Ore 20: Partecipazione speciale di "Magik Dance Academy ASD" con esibizione di ballo & workshop di lindy hop (swing anni '30)

Ore 21: Serata Danzante con l'Orchestra "Luca e Silvia Band"

LUNEDI 22 MAGGIO

Ore 19: Apertura stand gastronomico e pesca di beneficenza

Ore 20.45: Serata Danzante con l'Orchestra Martina e Mattia

ELENCO SAGRE