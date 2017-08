ESTATE 2017: TUTTE LE FESTE E LE SAGRE A VICENZA E PROVINCIA

Da sabato 5 a giovedì 10 agosto si svolgerà la "Sagra di San Lorenzo 2017" a Pianezze con musica dal vivo, eventi sportivi, tornei di carte, funzioni religiose e fuochi d'artificio. Tutte le sere a partire dalle 19 (domenica 6 agosto anche alle 12 per il "Pranzo Comunitario") sarà attivo un ricco stand gastronomico con molte specialità locali dagli gnocchi al ragù e pomodoro alle grigliate miste di carne fino al baccalà con polenta e alle fritture di pesce. Non mancheranno vini tipici, birre artigianali e analcolici. Ingresso libero. La manifetazione è organizzata dalla Pro Loco Pianezze in collaborazione con la parrocchia del paese. Vedi anche: "Sagra di San Loenzo 2016".

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

SABATO 5 AGOSTO

19:00 - Apertura Stand Gastronomico con Frittura di Pesce

21:00 - Orchestra "Renza Glamour" Live Liscio in piazza

DOMENICA 6 AGOSTO

10:00 - Santa Messa con inaugurazione nuovi serramenti alla Casa della gioventù S. Pio X e apertura mostra "Icona di S. Lorenzo dai nostri ragazzi"

12:00 - Pranzo comunitario

16:00 - Torneo a carte

LUNEDI' 7 AGOSTO

20:30 - Inizio torneo calcetto over 30

20:30 - Serata Anguriara

MARTEDI' 8 AGOSTO

20:30 - Semifinali torne Calcetto over 30

20:30 - Serata Anguriara

MERCOLEDI' 9 AGOSTO

19:00 - Apertura Stand Gastronomico

20:30 - Finale torneo calcetto over 30

22:00 - "Saint Lorenz Party" with Pako Dj

GIOVEDI' 10 AGOSTO - San Lorenzo

18:00 - Santa Messa con processione in onore di San Lorenzo

19:00 - Apertura Stand Gastronomico con Porchetta

20:00 - Itinerario meditativo in chiesa

20:30 - Torneo Ping - Pong

21:00 - Orchestra "I Mulini del Po" Live Liscio

23:30 - Spettacolo Pirotecnico

ELENCO SAGRE