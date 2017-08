"Sagra di San Giovanni Battista" a Caldogno: risotto al ragù di Corte Calidonense

TUTTE LE SAGRE E LE FESTE A VICENZA E PROVINCIA

Da venerdì 25 a martedì 29 agosto è in programma la tradizionale "Sagra di San Giovanni Battista 2017" a Caldogno presso la parrocchia locale in via Torino con musica dal vivo in area giovani, ballo liscio su pista d'acciaio in Area Liscio, pesca di beneficenza, lotteria, luna park con giostre per bambini, fuochi d'artificio e stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19 (domenica dalle 18.30). Vedi anche: "Sagra di San Giovanni Battista 2016". Ingresso libero a tutti gli spettacoli musicali.

MENU': bigoli, gnocchi e pasta con diversi sughi (pomodoro, ragù di carne, ragù d’anitra) - Linguine allo Scoglio - "Risotto al Ragù di Corte Calidonense" - Grigliata Mista - Wurstel - Piatto freddo - Trippa alla parmigiana - Frittura di pesce misto - Vini locali - Birre alla spina - Cocktail - Dolci artigianali.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Venerdì 25 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico normale e in Area Giovani

ore 19.30: Apertura Pesca di Beneficienza + Mostra Commerciale

ore 21: Serata Country con Dj Luke e Dj Nike in Area Liscio

ore 21.30: Musica Live con il gruppo "Egoway" in Area Giovani

Sabato 26 agosto

ore 18: Apertura Pesca di Beneficienza

ore 19: Apertura stand gastronomico normale e in Area Giovani + Mostra Commerciale

ore 19: Animazione per bambini con "Dottor Clown Vicenza Onlus"

ore 21: Serata Danzante con i "Valentinos Orchestra" in Area Liscio

ore 21.30: Musica Live con il complesso "Fanny Rock Band" in Area Giovani

Domenica 27 agosto

ore 10: Santa Messa Solenne per il patrono San Giovanni Battista della parrocchia di Caldogno

ore 18: Apertura pesca di beneficenza

ore 18.30: Apertura dello stand gastronomico e dell'Area Giovani

ore 19: Esposizione "Auto Tuning" in Area Giovani

ore 19: Animazione per bambini con "Dottor Clown Vicenza Onlus"

ore 20: Apertura Mostra Commerciale nella Palestra delle Scuole Medie di Caldogno

ore 21: Serata di ballo liscio con l'orchestra "Luca e Silvia Band" in Area Liscio

ore 21.30: Musica Live con il complesso "Jakson One" (Michael Jackson Tribute Band) in Area Giovani

Lunedì 28 agosto - Serata Spagnola

ore 19: Apertura stand gastronomico con paella e sangria in Area Giovani

ore 19.30: Apertura stand gastronomico normale + pesca di beneficenza + mostra commerciale

ore 21: Serata di ballo liscio con l'orchestra "Ilenia e I Festival" in Area Liscio

ore 21.30: Musica Live con la band "Funklub" in Area Giovani

Martedì 29 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico normale e in Area Giovani

ore 19.30: Apertura pesca di beneficenza + mostra commerciale

ore 21: Serata di ballo liscio con l'orchestra "I Nuovi Delfini"

ore 21.30: Musica Live con il complesso "Freeway" - Sigle TV & Cartoons in Rock

ore 22.30: Estrazione Lotteria con ricchissimi premi in palio

ore 23.45: Spettacolo Piromusicale

