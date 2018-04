Sagra di San Giorgio e festa del Bruscandolo a Quinto Vicentino

Da sabato 21 a mercoledì 25 aprile si terrà la Sagra di San Giorgio e la Festa del Bruscandolo a Quinto Vicentino

Musica, mostre, camminate, spettacoli, intrattenimento e stand gastronomici, con specialità e piatti tipici a base di Bruscandoli e pregiati vini.

Tutte le manifestazioni si svolgeranno al coperto in ambienti riscaldati

I BRUSCANDOLI

Sono chiamati Bruscandoli i gettiti spontanei maschili del Luppolo Selvatico (humulus Lupulus), tipici del periodo primaverile. Il luppolo selvatico è una pianta avvolgente, capace nei boschi incolti di formare intrichi invalicabili e cresce di 5-6 metri l’anno. Predilige gli ambienti freschi e i terreni fertili.

Si può trovare sulle rive dei corsi d’acqua, lungo le siepi, ai margini dei boschi, dalle zone pianeggianti fino a quelle montane al di sotto dei 1200m.

Sono cosciuti da molti secoli e si possono trovare riferimenti all’uso officinale e culinario di tale pianta già in epoca tardo medioevale.

Il nome deriva probabilmente dal fatto che la raccolta avviene recidendo letteralmente il germoglio, quindi bruscandolo.

I bruscandoli sono usati in cucina per il loro sapore delicato ed erbaceo in frittate e minestre, ma trovano il loro abbinamento principe con il riso, specie se Vialone Nano, stuzzicante è l’abbinamento con i gamberi a formare un meraviglioso risotto.

Questi germogli sono per il loro scarso apporto calorico indicati per chi segue diete dimagranti, inoltre grazie ai buoni apporti di vitamina A e sali minerali si possono definire dei discreti tonificanti.

Il comitato della sagra chiede ed invita quanti possono e desiderano partecipare alla raccolta dei bruscandoli e al montaggio e smontaggio degli stand e delle altre strutture, nonche’ a voler collaborare nei vari lavori per la buona riuscita della manifestazione, di presentarsi spontaneamente o di mettersi in contatto con:

Ometto Giorgio tel 0444 357235 – 320 0267307

Cattelan Giuseppe tel. 338 9061337.

Il programma della sagra