Sagra di San Giorgio e 5° Festa del Bruscandolo a Quinto Vicentino

PRIMAVERA 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE FIERE A VICENZA E PROVINCIA

Da venerdì 21 a martedì 25 aprile si terrà la Sagra di San Giorgio e la 5° Festa del Bruscandolo a Quinto Vicentino con intrattenimenti musicali, spettacoli, esibizioni, escursioni, eventi sportivi, parco divertimenti per bambini, pesca di beneficenza e degustazioni nello stand gastronomico (aperto a cena ogni sera alla 19 alle 22 e anche a pranzo nei giorni festivi dalle 12 alle 14). Specialità culinarie: piatti a base di bruscandoli come risotti o frittate. Quinto Vicentino ha il riconoscimento di essere l'unico posto nel Veneto nel quale si festeggia la "Festa del Bruscandolo". Ingresso libero.

RACCOLTA BRUSCANDOLI: per tutto il periodo primaverile, che precede l'evento, i cittadini volontari potranno raccogliere i bruscandoli per poi portarli ai signori Ometto Giorgio in via Muttona e Giuseppe Cattelan in via degli Eroi 51. Il "Comitato Sagra Quinto" confida in questa collaborazione per dare risalto ad un appuntamento annuale, attirando la partecipazione del pubblico per un prodotto tipico naturale, che in questi ultimi anni sta diventando la peculiarità della Sagra di Quinto Vicentino.

INFORMAZIONI: comitatosagraquinto@gmail.com - giuseppecattelan@alice.it - 0444.357235 Giorgio Ometto - 0444.356006 Mario Castellani. Aggiornamenti su variazioni programma sagra: www.comitatosagraquinto.com. Sponsor ufficiali: Banca San Giorgio Quinto e Valle Agno - Saiv Spa.

ORGANIZZAZIONE: la manifestazione è orgnanizzata dal Comitato Sagra Quinto in collaborazione con il comune di Quinto Vicentino, il comitato ricreativo di Lisiera, la Protezione Civile di Quinto Vicentino, il Gruppo Volontari di Caldogno ,il Gruppo Associazione per la Difesa e la Promozione della Cultura Rurale onlus, Asd Podistica Quinto Vicentino, GS Magazzini Berton, gli enti e le associazioni del territorio.

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Venerdì 21 Aprile

ore 18.30: Santa Messa in onore del patrono San Giorgio Martire presso il palatenda.

ore 19: Apertura pesca di beneficienza e stand gastronomico.

ore 21: Ballo Liscio con l' orchestra spettacolo "I Sabia"

Sabato 22 Aprile

ore 13.30: Gara Ciclistica categoria Udace 13 - Trofeo Saiv organizzato dal gruppo G.S. Magazzini Berton 8° memorial Walter Canola.

Dalle ore 17 alle ore 19: Intrattenimento per bambini con pony e cavalli.

ore 19: Apertura stand gastronomico e pesca beneficienza.

ore 21: Ballo Liscio con l’orchestra spettacolo "Stereo B"

Domenica 23 Aprile

ore 9.30: Iscrizioni per la 3° Camminata del Bruscandolo con il ricavato interamente devoluto a favore delle scuole dell' infanzia di Lanze', Quinto e Valproto

ore 10: Inzio della 3° Camminata del Bruscandolo in collaborazione con l'Associazione Podisti Quinto Vicentino (in caso di maltempo l'evento sportivo ludico-motorio sarà spostato a martedì 25 aprile) - A fine camminata intrattenimento con i "Dottor Clown Vicenza Onlus"

ore 12.30: Apertura stand gastronomico.

ore 19.00: Esibizione scuola di ballo "Time To Dance Studio" di Torri di Quartesolo con i maestri Santin Paolo e Chanaà Elisa.

ore 19: Apertura stand gastronomico e pesca di beneficenza.

ore 21: Ballo Liscio con l’orchestra spettacolo "Sorriso"

Lunedì 24 Aprile

ore 19: Apertura stand gastronomico e pesca di beneficenza.

ore 21: Musica con l' orchestra spettacolo "Renza Glamour"

Martedì 25 Aprile

ore 11: Santa Messa Votiva per la Pace alla Chiesa di Quinto Vicentino - A seguire cerimonia commemorativa

ore 12.30: Apertura stand gastronomico.

ore 16.30: Esibizione scuola di ballo hip hop con "Beat Street Snap Crew" ore 19: Apertura stand gastronomico e pesca di beneficenza ore 21: Musica con l'orchestra "Martina e Mattia"

ELENCO SAGRE