"Sagra di San Giorgio di Perlena 2017" a Fara Vicentino

PRIMAVERA 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE FIERE A VICENZA E PROVINCIA

Da sabato 22 a lunedì 25 aprile si terrà la tradizionale "Sagra di San Giorgio di Perlena" con la Festa della Primavera presso la Parrocchia di San Giorgio a Fara Vicentino in via Perlena 81. Durante la manifestazione sono previsti eventi sportivi, intrattenimenti musicali con balli e concerti, luna park per bambini e degustazioni nello stand gastronomico (aperto tutte le sere dalle 18 in poi). Domenica 24 aprile alle 18.30 ci sarà la Santa Messa per il patrono San Giorgio con la processione della statua e concerto della banda locale. In programma anche mostre di artigianato locale. L'evento è organizzato dalla Pro Loco Fara Vicentino insieme al Gruppo Alpini Fara Vicentino e al Gruppo Giovani. Ingresso libero.

Il programma della manifestazione:

SABATO 22 APRILE

Ore 13.30: Corsa Ciclistica 4° Trofeo San Giorgio - Categoria Donne Elite e Junior - Gara in Linea

Ore 17.30: Gioco dei pacchi in collaborazione con la scuola marterna San Giorgio

Ore 18: Apertura stand gastronomico

Ore 20.30: Musica e ballo country con Dj Luka & Nike - Grand Opening 16° Country Tour

DOMENICA 23 APRILE - SAN GIORGIO

Ore 15: Concerto di campane con la presenza di squadre del territorio vicentino

Ore 18: Apertura stand gastronomico

Ore 18.30: Santa Messa in onore del Santo Patrono con processione della statua, accompagnata dalla Banda San Giorgio con piccolo concertoo finale

Ore 20.30: Musica e balli di gruppo con l'orchestra "Tequila"

LUNEDI' 24 APRILE

Ore 18: Apertura stand gastronomico

Ore 20.30: Serata Rock '70 con Cover Band Led Zeppelin - A seguire Dj Katarock

MARTEDI' 25 APRILE

Ore 18: Apertura stand gastronomico

Ore 19: Spettacolo con le majorettes di Fara Vicentino

Ore 20.30: Serata danzante con l'orchestra "Sonia Sipario Band"

