Sagra di San Gaetano a Rampazzo di Camisano Vicentino: galletto alle brace

Da venerdì 4 a martedì 8 agosto si terrà la "Sagra di San Gaetano 2017" a Rampazzo di Camisano Vicentino con intrattenimenti musicali di orchestre, concerti live di tribute band, dj set, pesca di beneficenza, cerimonie religiose per il Santo Patrono e stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19. Specialità culinaria: galetto alla brace. Presenti due aree per gli spettacoli: la zona liscio con 4 serate danzanti insieme ad orchestre diverse ed una situazione di ballo country più la WIP (Work In Progress) con dj set e live. Ingresso libero. Vedi anche: "Sagra di San Gaetano 2016".

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

VENERDI' 4 AGOSTO

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21.30 - Area Liscio: Serata danzante con l'orchestra "Stefano e I Nevada"

ore 22 - Area WIP: Live del gruppo "Fly On" - Cold Play Tribute Band

SABATO 5 AGOSTO

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21.30 - Area Liscio: Serata danzante con l'orchestra "I Poppins"

ore 22 - Area WIP: Dj set hip hop & reggaeton by Honey

DOMENICA 6 AGOSTO

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21.30 - Area Liscio: Serata Country con Luka & Nike Dj

ore 22 - Area WIP: Live del gruppo "Nord Sud Ovest Est" - Max Pezzali & 883 Tribute Band

LUNEDI' 7 AGOSTO - San Gaetano

ore 10: Santa Messa e processione con la statua del patrono San Gaetano

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21.30 - Area Liscio: Serata danzante con l'orchestra "Alida Group"

ore 22 - Area WIP: LIve del complesso "Safari Live" - Jovanotti Tribute Band

MARTEDI' 8 AGOSTO

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21.30 - Area Liscio: Serata danzante con l'orchestra "Marina Feltrin"

ore 22 - Area WIP: Fiesta Mania "Makarena" - Latino, reggaeton e balli di gruppo

ore 23.45: Spettacolo pirotecnico

(nelle foto sopra le due locandine della Sagra di San Gaetano a Rampazzo di Camisano Vicentino)

