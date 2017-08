"Sagra di San Gaetano 2017" a Valstagna

TUTTE LE SAGRE E LE FESTE A VICENZA E PROVINCIA

Da venerdì 4 a lunedì 7 agosto si svolgerà la tradizionale "Sagra di San Gaetano" a Valstagna nella contrada di San Gaetano (San Ghitan in dialetto) con musica dal vivo di orchestre e dj set, concerti, tombola di beneficenza, giochi popolari e degustazioni nello stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19.30. Specialità culinarie venete: grigliate miste di carne con costicine e salsicce; primi piatti con bigoli e gnocchi al ragù o al pomodoro; baccalà alla vicentina con polenta. Ingresso libero. Vedi anche: "Sagra di San Gaetano 2016".

VALSTAGNA. Sorge sulla destra del Brenta, all'uscita della Val Frenzela, che nel suo ultimo tratto di torrente reca ancora il nome di Valstagna. Si distingue fra i paesi della Valbrenta, oltre che per la singolare posizione topografica e l'inconfondibile aspetto urbanistico del capoluogo, anche per la regolare disposizione delle contrade che, succedendosi per una buona dozzina di chilometri in una lunga ininterrotta serie di abitati, occupano il breve margine vallivo tra la montagna ed il fiume.

CONTRADE E FRAZIONI. Storicamente le contrade principali a partire da quelle a nord si chiamano (Sbarra, Marini, Mattana, Barbamarco, Pieretti, Cavai, Valgadena, Giara Modon, Ponte Subiolo, Fontoli, Col Mezzorigo, Mori, Mattietti, Giaconi, Togo, Torre, Bigola, Londa, Tovi) e le frazioni Oliero, San Gaetano, Sasso Stefani, Collicello, Costa.

LE 10 CONTRADE DEL PALIO DELLE ZATTERE. Il comune ai tempi d'oggi si può suddivedere in 10 contrade, a cui si ispirano anche le gesta dei concorrenti del "Palio delle Zattere" (Oliero di Sotto e di Sopra, Londa, Torre, Mori, Fontoli, San Gaetano, Sasso Stefani, Giara Modon, Costa e Collicello).

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Venerdì 4 agosto

ore 19.30: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata musicale con dj set

Sabato 5 agosto

ore 19.30: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata danzante con orchestra

ore 22.30: Gioco della "Pissota"

Domenica 6 agosto

ore 19.30: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata danzante con orchestra

Lunedì 7 agosto - San Gaetano

ore 10: Santa Messa Solenne per il patrono San Gaetano

ore 19.30: Apertura stand gastronomico

ore 21: Musica dal vivo con live band

ore 22.30: Estrazione Tombola di Beneficenza

