Da venerdì 28 luglio a mercoledì 2 agosto si svolgerà la "Sagra di San Gaetano 2017" a Poiana di Granfion di Grisignano di Zocco nella tensostruttura di via Ceresone 15 con musica dal vivo di orchestre, intrattenimenti di dj set, spettacoli ed esibizioni di ballo, parco divertimenti con gonfiabili per bambini e degustazioni tipiche nello stand gastronomico. Specialità culinarie: carni miste allo spiedo e secondi piatti con coniglio. Servizio in piatti ceramica e posate d'acciaio. In tutte le serate della sagra sarà presente l'area giovani "Young Island" con dj set. Ingresso libero. Vedi anche: "Sagra di San Gaetano 2016".

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Venerdì 28 luglio

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21 - Area Liscio: "Country Tour Dj" con Eros Luka Alex e Nike Dj con il maestro Jgor Giacomazzi

ore 21.30 - Area Giovani: "Grand Opening" - Dj set by Andy - Roby G. - Dos Primos

Sabato 29 luglio

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 20: Esibizione della scuola di danza "Unika"

ore 21 - Area Liscio: Serata danzante con l'orchestra "Marina Feltrin"

ore 21.30 - Area Giovani: "Hip Hop-Reggaeton-Electro Latino Party" con special guest dj Tore + Manuel La Palma

Domenica 30 luglio

ore 10: Santa Messa Solenne con benedizione di mezzi

ore 11: "Aperitivo in Piazza"

ore 16: "Festa del Bambino" aperta a tutti - Passeggiate con i pony

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 20: Esibizione della scuola di danza "Kinema"

ore 21 - Area Liscio: Serata danzante con l'orchestra "I Duca d'Este"

ore 21.30 - Area Giovani: Serata Musicale "80-90 Party" con Roby G. e Ciaccio dj

Lunedì 31 luglio

ore 19: Apertura stand gastronomico - Specialità: Spiedo di carne mista

ore 21: Serata danzante con l'orchestra "Francesca Salmieri"

ore 21.30 - Area Giovani: "Serata Ignorante" con Mattia Bedin

Martedì 1 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21 - Area Liscio: Serata danzante con l'orchestra "Marco Gavioli"

ore 21.30 - Area Giovani: Serata musicale "Disco Inferno 70" by "The Show Siro & Friends"

Mercoledì 2 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 20: Esibizione di zumba con la scuola "Millennium Dance Academy"

ore 21 - Area Liscio: Serata danzante con l'orchestra "Marco e I Niagara"

ore 21.30 - Area Giovani: "Big Closing Party"

ore 24: Gran finale con lo spettacolo pirotecnico

