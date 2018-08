Ecco a voi il programma completo della Sagra di San Bortolo a Crosara di Marostica! :-)

Quest'anno abbiamo aggiunto una Serata Spagnola al giovedì, ci sarà il 10° Anniversario del nostro amato Chupito Party al venerdì, il sabato sara dedicato ai giovani e domenica grande chiusura con il liscio! Non mancate!! :-D



●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●



► GIOVEDI' 23 AGOSTO > SERATA SPAGNOLA

ore 20:00 > Cena a base di Paella e Sangria.

(SU PRENOTAZIONE! - tutte le info a fondo pagina!)

ore 20:30 > Musica Live con Raffaella Tolardo & Diego Bonato.



► VENERDI' 24 AGOSTO > CHUPITO PARTY X - 10° Anniversario

ore 18:30 > apertura stand gastronomico.

ore 22.00 > Efrem DJ (resident Snoopy) + DJ Bisky (resident Macrillo).

EVENTO > fb.com/events/193277734683725



► SABATO 25 AGOSTO > FESTA! FESTA! FESTA!

ore 18:30 > apertura stand gastronomico.

in Piazza S.Bortolo si esibirà la Filarmonica di Crosara con gli amici della Glenn Miller Band (Parma).

ore 22.00 > Pako deejay (musica anni '80 / '90).



► DOMENICA 26 AGOSTO > VAI COL LISCIO!

ore 18:30 > apertura stand gastronomico.

ore 18:30 / 20:00 > AperiSpritz Party.

ore 20.30 > Musica con Orchestra "Renato e gli Amici", ospite il gruppo folk "El Canfin".



●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●



Durante la manifestazione funzionerà un ricchissimo stand gastronomico con gnocchi, bigoli, salsicce, braciole, gulasch, polenta, patate fritte, fagioli.. novità da assaggiare: risotto orzo e baccalà e un strepitoso baccalà alla vicentina.

Da non dimenticare una ricchissima Pesca di Beneficenza (dalle ore 20:00) e l'apertura straordinaria del “PRESTIGIOSO ECOMUSEO DELLA PAGLIA”.

E' disponibile servizio di bus navetta per parcheggio auto presso Istituto S. Antonio.



► INFO SERATA SPAGNOLA (giovedì 23 agosto):

Paella + Sangria + Acqua + Vino = 20€

Prenota la tua cena entro il 16 agosto - Caparra 10€

PRENOTAZIONI (Chiara) via whatsapp / sms > 3403171278 oppure via e-mail > chiaratres@libero.it