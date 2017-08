"Sagra di San Bortolo 2017" a Fara Vicentino con il "polastro e fasoi"

ESTATE 2017: TUTTE LE SAGRE E LE FESTE A VICENZA E PROVINCIA

Da sabato 19 a domenica 27 agosto si svolgerà la "Sagra di San Bortolo 2017" a Fara Vicentino in piazza Arnaldi con concerti, musica liscio con orchestre, mostre, mercatini, pesca di beneficenza, lotteria, gonfiabili per bambini e ricco stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19.

Specialità della cucina: bigoli al ragù o all'anitra; salsicce e costicine; grigliate miste di carne; panini caldi. Giovedì e domenica ci sarà anche il piatto tipico "Polastro e Fasoi". Tutte le sere alle 18.30 "Happy Hour" in terrazzo. Ingresso libero. Per informazioni: 338.5359739 - 335.7034241 - prolocofara@yahoo.it - www.prolocofaravicentino.it. Vedi anche: "Sagra di San Bortolo 2016".

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Sabato 19 agosto

ore 20.30: "Teatro In Casa 2017" - Spettacolo "Shakespeare in Veneto" alla Corte Sperotto in via San Bortolo

Giovedì 24 agosto - Festa Patronale di San Bartolomeo Apostolo

ore 18.30: Santa Messa con processione del Santo Patrono, accompagnato dalla Banda Galliano

ore 19: Apertura stand gastronomico - Specialità "Polastro e Fasoi"

ore 20: Triangolare di calcio tra Costa Barausse Fara - Pianezze - Fides agli impianti sportivi Valmarana in via Stadio

ore 20.30: Inaugurazione mostre di artigianato locale

ore 21: Serata di ballo liscio con l'orchestra "I Sabia"

ore 21: Serata musicale "Vinile Afro Remember" con dj Attilio in terrazzo

Venerdì 25 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata di ballo liscio con l'orchestra "Marco e I Niagara"

Sabato 26 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Musica a 360 gradi con dj Fabio K Bosa in terrazzo

ore 21: Live rock con il gruppo "Little Taver & HCA"

Domenica 27 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico - Specialità "Polastro e Fasoi"

ore 19.30: Spettacolo con le majorettes di Fara Vicentino

ore 21: Serata di ballo liscio con "Talita Orchextra"

ore 21: Musica a 360 gradi con il dj Antony

ore 23.30: Estrazione Lotteria

ore 24: Spettacolo pirotecnico

