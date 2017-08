ESTATE 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA

Da venerdì 18 a domenica 20 si svolgerà la "Sagra di San Bartolomeo 2017" a Rettorgole di Caldogno nei pressi della chiesa parrocchiale in via Chiesa con intrattenimenti musicali, esibizioni di ballo, un raduno di vespe e degustazioni nello stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 circa. Specialità culinarie venete: gnocchi/bigoli - grigliate miste - fritture di pesce - dolci artigianali. Ingresso libero.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Venerdì 18 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata Latino-Americana

Sabato 19 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 20: Esibizione di ballo a cura di una scuola locale

ore 21: Serata Musicale Live

Domenica 20 agosto

ore 9.30: 2° Vespa Raduno per modelli storici e moderni con giro panoramico di 25 km. per il territorio locale e tappa alle Risorgive di Dueville con ristoro organizzato dal Gruppo Alpini ANA di Caldogno. Rientro alle 12 per il pranzo in sagra.

ore 12: Apertura stand gastronomico

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata Danzante

