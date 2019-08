Sagra di S. Andrea a Vicenza: specialità trota alla griglia

La Festa più attesa del periodo estivo a Sant'Andrea!

Potrete assaggiare le nostre prelibate specialità di carni grigliate, primi e l'inimitabile Trota di Sant'Andrea il tutto accompagnato da un servizio giovane, dinamico e sempre sorridente!

Ogni sera, in qualsiasi condizione meteo, potremo accogliere tante persone sotto il grande tendone, mentre nell'arena i gruppi musicali animeranno la vostra serata!

Da mercoledì 28 agosto fino al 8 settembre è in programma la 44° Sagra di Sant'Andrea in Festa a Vicenza nei pressi della Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo in via Pizzoccaro 49 (zona Bertesina) con musica, spettacoli, pesca di beneficenza e degustazioni nello stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19 alle 22. Specialità culinaria: "Trota di Sant'Andrea" alla griglia o fritta.

VIABILITA' MOFIDICATA PER LA SAGRA. Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione “Sant'Andrea in Festa” la circolazione subirà delle modifiche. In particolare, da mercoledì 28 a domenica 1 settembre e da martedì 3 a domenica 8 settembre, dalle 18 alle 23 rimarrà chiusa via Santa Bertilla Boscardin nel tratto tra via Giovanni Da Pedemuro e via Pizzocaro.

MENU