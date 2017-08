"Sagra di Giavenale 2017" a Schio: panini facciavista e fritture di pesce

ESTATE 2017: SAGRE - FESTE - MANIFESTAZIONI A VICENZA E PROVINCIA

Da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre si terrà la "Sagra di Giavenale 2017" a Schio nella zona degli impianti sportivi in via Maddalena 20 con spettacoli, musica live, tornei, intrattenimenti per bambini, mostra artigianato locale e degustazioni nello stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19.30 alle 22. Specialità culinarie: fritture di pesce e panini facciavista. Ingresso libero.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

GIOVEDI' 31 AGOSTO

ore 19.30: Apertura pesca di beneficenza e stand gastronomico con "panini facciavista"

ore 21: "Le Scoasse" presentano il nuovo show di cabaret "Cotole"

VENERDI' 1 SETTEMBRE

ore 19.30: Apertura stand gastronomico con frittura di pesce e "panini facciavista"

ore 20.30: Presentazione della Società Calcio Giavenale

ore 21.30: Musica Live con la band "Lucky Luke"

SABATO 2 SETTEMBRE

ore 15: Finale Gara Sociale Bocce + Intrattenimento bimbi e mostra artigianato locale

ore 16: Torneo di Foot & Volley tra le contrade

ore 19: Apertura stand gastronomico con gargati, rosto de osei scapà con polenta onta, grigliata mista, panini facciavista.

ore 21: erata Disco "I Dj che hanno fatto la storia" con Stefano Conti, Valerio Piva e Adelina Putin

DOMENICA 3 SETTEMBRE

ore 9: Pedalada in giro per Giavenale + Trattorada con partenza da Azienda Agricola Terna (località Pozzo)

ore 10.30: Santa Messa

ore 12.30: "Pranzo della Famiglia" con paella valenciana e bigoli con l'arna (su prenotazione)

ore 14.30: Torneo di Foot & Volley tra le contrade

ore 19: Apertura stand gastronomico con gargati, bigoli e grigliata mista

ore 20: Esibizione di ballo della scuola di Daniela e Lucio Mantese

ore 20.30: Fiesta Latina con Walter Gracia Jave

Sabato 16 settembre - Extra Sagra

ore 20.45: Concerto Vocale Strumentale del Coro Polifonico di Giavenale

