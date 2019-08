Sagra di Caldogno: specialità trippa alla parmigiana

Da venerdì a martedì è in programma la tradizionale "Sagra di San Giovanni Battista" a Caldogno presso la parrocchia locale in via Torino con musica dal vivo in area giovani, ballo liscio su pista d'acciaio in Area Liscio, pesca di beneficenza, lotteria, luna park con giostre per bambini, fuochi d'artificio e stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19 (domenica dalle 18.30). Ingresso libero a tutti gli spettacoli musicali.

MENU': tutto il meglio dei piatti tipici della tradizione veneta.

Bigolì con ragù di carne o all'anitra, o al pomodoro. Pasta e gnocchi, e poi trippe alla parmigiana!

Per secondo non mancherà un bel piatto di grigliata mista, wurstel, frittura mista di pesce, novità:POLLO ALLO SPIEDO e porchetta.

Molte le scelte culinarie dello STAND GASTRONOMICO:

Primi: bigoli e gnocchi e pasta con diversi sughi (ragù di carne o d'anitra o al pomodoro)

Secondi:

Grigliata mista

Wurstel

Trippa alla parmigiana

Frittura di pesce misto

Pollo allo spiedo

Porchetta

Zona dolci e vini!

In AREA GIOVANI:

Panini onti

Hot Dog

Hamburger/Cheesburger

Bruschette

30 agosto

Inizio scoppiettante per la Sagra di Caldogno! Un venerdì sera caratterizzato da una variegata offerta per la cena e da buona musica!

19.00 Apertura Stand gastronomico e Stand Area Giovani

19.30 Apertura pesca di beneficenza

21.00 Ballo latino con Baila Latino Corinna Staff e Dj Davide

21.30 Musica live/disco con OMEGA Ω UniParty!

31 agosto

Continua il week end di Sagra a Caldogno con musica, buon cibo e tanto divertimento.

18.00 Apertura pesca di beneficienza

19.00 Apertura Stand gastronomico e Stand Area Giovani

19.00 Animazione per bambini con Dottor Clown Italia

20.00 Esibizione di danza e spettacolo di Soul Dance School

21.00 Ballo liscio con Linda Biscaro

21.30 Musica live in Area Giovani con i Riflesso

1 settembre

La Domenica è il giorno più ricco di eventi e di attività in Sagra a Caldogno:

10.00 Santa Messa Solenne per il patrono della parrocchia di Caldogno “San Giovanni Battista“

16.30 Stand espositivi associazioni sportive – Festa dello Sport in collaborazione con il Comune

16.30 Apertura Stand Area Giovani

18.00 Apertura pesca di beneficenza

18.30 Apertura Stand gastronomico

19.00 Animazione bambini con Dottor Clown Italia

20.30 Premiazioni de “Lo sport vince sempre” in area giovani in collaborazione con il Comune

21.00 Ballo liscio con Maurizio Medeo

21.30 Musica live con Gary Baldi Bros in Area Giovani!!!

2 settembre

Continua la voglia di divertirsi e stare insieme in Sagra a Caldogno. Cosa c'è di meglio di una cena in compagnia con musica e gioia? La programmazione continua sia in area giovani che nella pista per il ballo liscio:

19.00 Apertura Stand gastronomico e Stand Area Giovani

19.30 Apertura pesca di beneficenza

21.00 Musica live con The Backswing Orchestra

21.30 Musica live con ROTTI X CASO - Tributo 883 - Sagra Caldogno (VI) in Area Giovani. una serata di festa, da vivere, cantando e ballando tutti i più grandi successi di Max e degli 883 anni '90!

3 settembre

Concludiamo il calendario della Sagra di Caldogno 2019 con la serata più spettacolare: oltre al divertimento musicale, estrazione della lotteria con ricchi premi e show piromusicale, tradizione ormai degli ultimi anni!

19.00 Apertura Stand gastronomico e Stand Area Giovani

19.30 Apertura pesca di beneficenza

21.00 Ballo liscio con Luca e Silvia Band

21.30 Musica live con Area80 in Area Giovani

22.30 Estrazione lotteria

23.45 Spettacolo piromusicale

Dopo il successo degli ultimi anni, torna a gran richiesta lo show piromusicale a Caldogno! Fuochi d'artificio che danzano a ritmo di musica. Note e colori si uniscono in uno spettacolo unico e che attira sempre molti spettatori, ormai da tutta la provincia di Vicenza. Un vero e proprio evento al quale non si può mancare.