Sagra di Cà Trenta a Schio

La Sagra di Ca'30 torna anche quest'anno con molte novità e una location tutta da scoprire



Dai piatti della tradizione come gnocchi, bigoli e gargati al Panin Onto e bruschette accompagnati, in serate particolari, da piatti d'eccezione

Il programma

Tutti i giorni apertura stand gastronomico ore 18:00

Mercoledì 25

Cammina con Noi - passeggiata in amicizia e compagnia

ore 9:00 - Ritrovo, iscrizione e prenotazione pranzo

ore 9:30 - Partenza passeggiata

ore 12:00 - Pranzo so prenotazione

ore 20:30 - Orchestra Graziano Maraschin

Venerdì 27

ore 20:30 - Ca' Trenta Young

Sabato 28

ore 20:30 - Orchestra Lucia e la sua Band

Domenica 29

ore 18:00 - Cosciotto di maiale allo spiedo

ore 20:30 - Orchestra mille e una notte

Lunedì 30

ore 20:30 - Musica con i Rockpuntoit

Martedì 1 maggio

ore 18:00 - Spiedo di quaglie

ore 20:30 - Orchestra Graziano Maraschin