Sagra di Cà Trenta 2017 a Schio: gnocchi di Posina e spiedo di quaglie

PRIMAVERA 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE FIERE A VICENZA E PROVINCIA

Da sabato 22 a martedì 25 aprile e da venerdì 28 aprile a domenica 1 maggio è in programma la "Sagra di Cà Trenta 2017" a Schio (località Cà Trenta) presso la Parrocchia di San Pio X in via Papa Pio X 296 con intrattenimenti musicali, escursioni e degustazioni nello stand gastronomico (aperto ogni sera dalle 18 alle 22 circa tranne lunedì 24 aprile) nel giro di due weekend in corrispondenza delle festività 25 aprile e 1 maggio. Specialità culinarie: "quaglie allo spiedo" (lunedì 1 maggio), "cosciotto di maiale allo spiedo" (sabato 29 aprile), "gnocchi di Posina" (domenica 30 aprile), grigliate miste, trippe alla parmigiana, frittelle dolci e gelati artigianali con birre speciali e vini alla spina. Durante la manifestazione saranno previste alcune modifiche alla viabilità. Ingresso libero. Per approfondire vedi: "Sagra di Cà Trenta 2016" - "Sagra di Cà Trenta 2014".

Il programma completo dell manifestazione:

SABATO 22 APRILE

Ore 18: Apertura stand gastronomico

Ore 20.30: Serata Liscio con l'orchestra "Renzo e I Quadrifoglio"

DOMENICA 23 APRILE

Ore 9: "Camminata Con Noi" - Passeggiata in amicizia con una durata di circa 3 ore - Percorso non adatto ai passeggini

Ore 12.30: "Pranzo In Compagnia" su prenotazione

Ore 18: Apertura stand gastronomico

Ore 20.30: Serata Liscio con l'orchestra "Graziano Maraschin"

MARTEDI' 25 APRILE

Ore 18: Apertura stand gastronomico

Ore 20.30: Serata Liscio con l'orchestra "Graziano Maraschin"

VENERDI' 28 APRILE

Ore 18: Apertura stand gastronomico

Ore 21: "Serata Giovani" con dj set

SABATO 29 APRILE

Ore 18: Apertura stand gastronomico con "Cosciotto di Maiale allo Spiedo"

Ore 20.30: Serata Liscio con l'orchestra "Sonia Sipario Band"

DOMENICA 30 APRILE

Ore 18: Apertura stand gastronomico con gli "Gnocchi di Posina"

Ore 20.30: Serata Danzante con l'orchestra "Four"

LUNEDI' 1 MAGGIO

Ore 18: Apertura stand gastronomico con lo "Spiedo di Quaglie"

Ore 20.30: Serata Musicale con l'orchestra "Mille e Una Notte"

