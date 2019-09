Sagra dello Spiedo Regale di Quaglie a Levà di Montecchio Precalcino

Impossibile resitere a questo succulento piatto della tradizione protagonista della sagra di Leva’ a Montecchio Precalcino.

Dal 13 al 16 settembre il centro polivalente dietro alla chiesa parrocchiale accoglie gli stand enogastronomici per assaporare i piatti della confraternita dello spiedo di quaglia, oltre a degustare buoni vini e sfiziosi cibi.

L'antica Sagra dello Spiedo Regale di Quaglia a Levà di Montecchio Precalcino propone musica, esibizioni di danza e ginnastica ritmica, parco divertimenti, pesca di beneficenza e degustazioni nello stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19 (domenica dalle 18.30). Specialità culinarie venete: quaglie allo spiedo; le famose "braciole col manico alla brace"; bruschette; salsicce allo spiedo; carrè di maiale allo spiedo; quaglia con mascio; "poenta onta". Non mancheranno birre, caffè e dolci nell'Angolo Goloso oltre a vini con "Pinchos Y Montaditos" nell'Enoteka. Disponibile anche il servizio per asporto. Pista coperta in acciaio. Ingresso libero.

Storia - Nei secoli scorsi le quaglie si catturavano con la "quajara", uno strumento rudimentale per attirare questi prelibati uccelli, venduti nei banchetti dei nobili in città. Nel 2010 è stata istituita la "Confraternita della Quaglia di Levà" con l'intento di promuovere la conoscenza di un piatto tipico, rievocando costumi e folkore antichi in modo conviviale. Nel 2014 lo spiedo regale di quaglie è diventato De. Co. (Denominaziona Comunale).

PROGRAMMA

Sabato 14 settembre 2019

- Ore 18.00: "Santa Messa"

- Ore 19.00:

~ Apertura della Pesca di beneficenza;

~ Apertura stand enogastronomico

Dalle ore 19.30 alle ore 21:00: Happy Hour Spritz

Ore 21.00: Serata Latino Americana con DJ MIHAVANA



------------------------------------------------------------------------------------

Le specialità della serate saranno:

- Spiedo Regale di Quaglie De.Co.

- Carrè allo Spiedo, fettuccine al sugo di Quaglia, salsiccia allo spiedo e bruschette.

Spiedo fino ad esaurimento piatti.

Troverete inoltre birra, dolci, caffè e l'angolo goloso con vini D.O.C.

Sarà presente l'enoteka e la Capannina con la piadina gourmet di Quaglia.

Saranno inoltre presenti i piatti da asporto con contenitori forniti da noi. Dalle ore 19.00 fino alle 20.00

Domenica 15 settembre 2019

- Ore 16.00:

~ Apertura della Pesca di beneficenza;

- Ore 18.00:

~ Apertura Enoteka e Capannina

- Ore 18.30:

~ Apertura stand enogastronomico

Ore 21.00: Serata Liscio con ROBY BAND

Le specialità della serata saranno:

Spiedo Regale di Quaglie De.Co.

Carrè allo Spiedo, fettuccine al sugo di Quaglia, salsiccia allo spiedo e bruschette.

Lunedì 16 settembre 2019

- Ore 19.00:

~ Apertura della Pesca di beneficenza;

~ Apertura stand enogastronomico

~ Apertura Enoteka Capannina

Ore 21.00: Herman Medrano & Kalibro

Le specialità della serata saranno: BRACIOLE COL MANICO ALLA BRACE

Fettuccine al sugo di Quaglia, bruschette

Troverete inoltre birra, dolci, caffè e l'angolo goloso con vini D.O.C.

Sarà presente l'enoteka e la Capannina con la piadina gourmet di Quaglia.