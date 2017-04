Sagra delle Rose 2017 ad Albettone con la quaglia ai ferri

PRIMAVERA 2017: TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE FIERE A VICENZA E PROVINCIA

Da venerdì 28 aprile a martedì 2 maggio è in programma la "Sagra delle Rose" ad Albettone nella tensotruttura in piazza Umberto I con intrattenimenti musicali, eventi sportivi, esibizioni di ballo, visite guidate, pesca di beneficenza e degustazioni nello stand gastronomico (aperto tutte le sere dalle 19 in poi). Specialità culinaria: quaglia ai ferri (lunedì 1 maggio). Ogni serata ci saranno serate musicali diverse a partire dalle 21. Il programma della band e orchestre è in via di definizione. L'evento è organizzato dalla Pro Loco Albettone. Ingresso libero. Per approfondire vedi: "Sagra delle Rose 2014" - "Sagra delle Rose 2016".

Il programma della manifestazione:

Venerdì 28 aprile

Ore 20: Cena Fidas con premiazioni del gruppo

Ore 22: Musica live con band dal vivo

Sabato 29 aprile

Ore 15: Visita guidata agli affreschi di Antonio Fasolo in Villa Negri-De Saldi di Albettone

Ore 19: Esibizione di ballo a cura di una scuola locale

Ore 21: Serata danzante con orchestra

Domenica 30 aprile

Ore 9: Gara sportiva

Ore 12: Pranzo Cerimoniale degli Alpini

Ore 15: Visita guidata agli affreschi di Antonio Fasolo in Villa Negri-De Salvi di Albettone

Ore 16: Giochi popolari della tradizione veneta "Zughi de na olta"

Ore 18.30: Esibizione di karatè

Ore 21: Serata danzante con orchestra

Lunedì 1 maggio

Ore 20: "El Luni dea Quaia" con degustazione della quaglia ai ferri

Ore 21: Serata Country

Martedì 2 maggio

Ore 21: Serata Giovani con dj set

Ore 22.30: Estrazione della "Lotteria delle Rose"

