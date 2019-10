Festa dei maroni e del vin bon: specialità polenta e musso

Tradizionale appuntamento con divertimenti per tutti a Sarego nella parrocchia di S. Maria Assunta, la Sagra delle Grotte -Festa del Maroni e del Vin è un rito annuale con l'arrivo dell'autunno.

Tanti divertimenti alla Sagra delle Grotte a Sarego tra cui gonfiabile per bambini durante tutte le serate, tombola con ricchi premi e risotto gratis per tutti, musica, spettacoli di magia, tornei e giochi per grandi e piccini, pesca di beneficienza e ottimo cibo.

Fornito stand gastronomico aperto domenica anche a pranzo, sempre molto richiesti: pasta all'Amatriciana, ragù di anatra, trippe alla Parmigiana, polenta e musso, carne alla griglia, maroni, dolci e vin bon.

Programma della Sagra delle Grotte Madonna del Rosario Festa del Vin Bon 2019 a Sarego

