Sagra della Sopressa a Valli del Pasubio: specialità da leccarsi i baffi

SAGRA DELLA SOPRESSA a Valli del Pasubio, nell'Alta Val Leogra ai piedi del Pasubio.

Un mitico prodotto della Pedemontana Veneta!

Il 3 e 4 e dal 9 al 15 Agosto 2019 torna a Valli del Pasubio, la tradizionale Sagra della Sopressa, evento enogastronomico dedicato alla sopressa vicentina DOP, giunta quest’anno alla 52^ edizione.

Numerosi gli appuntamenti proposti dalla Pro Loco: serate danzanti, concerti, mostre, mercatino, spettacolo pirotecnico e molto altro ancora!

La sopressa di Valli del Pasubio, da decenni sinonimo di qualità, è un prodotto della gastronomia locale e della tradizione contadina. È conosciuta e apprezzata per il profumo e sapore caratteristici, si presenta alla vista come un salame, dalle dimensioni variabili. Le sopresse più piccole misurano circa 20 cm di lunghezza e 8 cm di diametro; le più grosse possono raggiungere 50 cm di lunghezza e 12 cm di diametro. Il peso varia da 1 Kg circa per le più piccole a 3 – 4 Kg per le più grosse.

La manifestazione, come tutte le feste paesane, viene arricchita da intrattenimenti ed iniziative tese a valorizzare la storia, la cultura e le tradizioni locali. Si segnala anche la gara per la “Miglior Soprèssa dell'anno”, riservata a soppresse non commerciabili di appassionati privati che continuano la tradizione familiare.

Nei giorni di Sagra numerose sono le iniziative collaterali, quali:

Camminate alla scoperta degli angoli più suggestivi del territorio assieme agli animatori della Pro Loco, mostre, concerto d’organo, visite al Museo degli Antichi Mestieri e alla segheria “alla veneziana”. Spettacoli per famiglie, una bella e ricca tombola nella caratteristica Piazza ai piedi della scalinata della Chiesa Arcipretale.

Specialità allo stand gastronomico: la polenta, i bigoi, i bocconcini di cervo alla boscaiola e la pasta di salame alla piastra.

52ª SAGRA DELLA SOPRESSA – VALLI DEL PASUBIO

Il tema della manifestazione è la sopressa De. Co; nell’arco dei giorni di festa si darà spazio a più produttori del posto: F.lli Pianegonda, Piazza Roberto, Alimentati Pasubio e Casa Rossa.

L’evento si svolgerà presso il piazzale delle scuole.

PROGRAMMA

Sabato 3 Agosto: serata danzante con l’orchestra SANTA FE’ e concerto d’organo con Massimiliano Girardi e Luca Lavuri ( ingresso libero);

Domenica 4: durante il giorno si terrà la presentazione delle sopresse in gara e la valutazione da parte della giuria, la sfilata folkloristica ( gruppo ” Voci Valleogrine” ), la mostra di pittura, gara di cani e gara di pesca. La sera si festeggierà con l’orchestra di Graziano Maraschin;

Venerdì 9: New Sensation ad animare la serata per i giovani e torneo di briscola organizzato presso il Centro Giovanile;

Sabato 10: serata danzante con l’Orchestra SONIA SIPARIO BAND;

Domenica 11: mercatino dell’artigianato, Magic Show per bambini e serata danzante con l’Orchestra MILLE E UNA NOTTE;

Lunedì 12: degustazione di bocconcini di cervo alla boscaiola ed esibizione della scuola BEVERLY DANCE STUDIO + DJ;

Martedì 13: serata con le canzoni più conosciute degli anni ’80;

Mercoledì 14: balli con l’Orchestra SANTAMONICA;

FERRAGOSTO

Giovedì 15: durante il giorno si terranno il mercatino dell’artigianato, la visita alla segheria e al museo civico dei mestieri e lo spettacolo di magia per bambini; la sera si festeggerà al ritmo della musica dell’Orchestra di Renato Rizzi, si giocherà a tombola e il tutto si concluderà con lo spettacolo pirotecnico.