"Sagra della Madonna della Neve 2017" a Conco

ESTATE 2017: TUTTE LE SAGRE E LE FESTE A VICENZA E PROVINCIA

Dal 17 luglio al 6 agosto a Conco nell'Altopiano di Asiago è in programma la "Sagra della Madonna della Neve 2017", uno degli appuntamenti più sentiti dell'estate con numerosi eventi e celebrazioni religiose nel Palatenda vicino al campo sportivo in via M. Poli. La grande festa richiama ogni anno un gran numero di persone da tutto il territorio vicentino. Durante la manifestazione verranno organizzate diverse giornate e serate a tema. Partecipazione libera. Vedi anche: "Sagra della Madonna della Neve 2016".

MENU' DELLA SAGRA. Degustazioni nello stand gastronomico con il "Piatto della Montagna", frittura di pesce, seppie in umido, carne allo spiedo, "Piatto Baby" e "Panino Onto" a seconda dei menù di giornata (servizio in piatti di ceramica). Dal 17 luglio sarà aperta la pesca di beneficenza nella sala dell'asilo di Conco a favore della scuola materna.

GLI EVENTI. Sono in calendario Festa dell'Aria con gli aquiloni (domenica 6 agosto), l'Hawaiian Party (venerdì 4 agosto), il "Corona Yellow Party" (sabato 5 agosto), il tradizionale torneo di calcio a 6 "Memorial Giovanni Saba" (17 luglio - 6 agosto) oltre allo spettacolo pirotecnico previsto per sabato 5 agosto. Ma la Sagra della Madonna della Neve di Conco sarà anche un momento per ricordare il significato religioso di questa festività con la processione nel giorno della Madonna della Neve (5 agosto) e il documentario sulla devozione a questa figura leggendaria.

PROCESSIONE MADONNA DELLA NEVE. Sabato 5 agosto alle ore 10.30, verrà celebrata una Santa Messa Solenne in onore della Madonna della Neve animata dal Piccolo Coro di Conco. Seguirà, tra canti e letture di riflessione, la Processione con la statua della Madonna delle Neve, accompagnata dalla Banda “Attilio Boscato” di Fontanelle. A conclusione della mattinata, piccola nevicata artificiale con breve concerto in piazza San Marco. Nel cortile della Canonica sarà disponibile un rinfresco per bambini e ragazzi.

DOCUMENTARIO SULLA MADONNA DELLA NEVE. Domenica 30 luglio e sabato 5 agosto verrà proiettato in Sala Don Luigi a Conco il documentario “Leggenda, Tradizioni e Immagini della Devozione alla Madonna della Neve”: il video, della durata di circa dieci minuti, sarà proiettato in continuazione, 2 ore al mattino e 3 al pomeriggio.

LA MADONNA DELLA NEVE. Una leggenda, legata alla magnifica Basilica di Santa Maria Maggiore, narra che nel 358 d.C. la Madonna apparse in sogno a Papa Liberio, chiedendogli di costruire una Chiesa a lei dedicata. La mattina stessa una nevicata imbiancò proprio il luogo ove ora sorge la Basilica: era il 5 agosto. Per cento anni la Basilica fu chiamata “Santa Maria della Neve”. Oggi il miracolo della Madonna della Neve a Roma è conosciuto in tutto il mondo ed è considerato uno degli eventi più rappresentativi delle tradizioni locali altopianesi. Conco ha voluto la Madonna della Neve come sua Santa Patrona.

CALENDARIO DEGLI EVENTI:

Dal 17 luglio al 5 agosto - Torneo di Calcio a 6 - 21° Memorial Giovanni Saba a Conco

Domenica 30 luglio e sabato 5 agosto - Proiezione documentario "Leggenda, Tradizioni e Immagini della Devozione alla Madonna della Neve a Conco

Venerd' 4 agosto - ore 21 - "Corona Yellow Party" a Conco

Sabato 5 agosto - ore 10.30 - Messa e processione con statua della Madonna della Neve a Conco

Sabato 5 agosto - ore 21 - "Hawaian Party" a Conco con spettacolo pirotecnico alle 23.30

Domenica 6 agosto - ore 10 - Festa dell'Aria a Conco con bellissimi aquiloni

