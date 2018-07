Sagra della Madonna dell'acqua 2018 a Mussolente

Da sabato 28 luglio a lunedì 6 agosto si terrà la tradizionale "Sagra della Madonna dell'Acqua" a Mussolente presso il Parco della Vittoria in via Roma con 9 giorni di spettacoli, enoteca, pesca di beneficenza, banco panini onti, chioschi Spritz e Birra, gonfiabili per bimbi, Luna Park con giostre, Dj Set

Ricco stand eno-gastronomico dalle ore 19,30, con 1.600 mq al coperto e pavimentato

Ingresso libero.

(Foto FaceBook Sagra di Mussolente)



Programma

SABATO 28 LUGLIO

- SANDYBILLY and the Wildones

- ZONA CHIOSCHI Dj Set Manuel DjDirty



DOMENICA 29 LUGLIO

- DIVAS PROJECT

- ZONA CHIOSCHI Dj Set Christian Paja



LUNEDI 30 LUGLIO

MARTEDI 31 LUGLIO

MERCOLEDI 01 AGOSTO

- ZONA CHIOSCHI con Dj Set Christian Paja...Happy spritz hour e Birra a fiumi

- Lunedi e Martedi TORNEO DI SCOPA

- Martedì TORNEO DI FRECCETTE

- Mercoledì esibizione GIRODANZA



GIOVEDI 02 AGOSTO

- SERATA COSTATA Party

- PMI Rock Italiano

- ZONA CHIOSCHI Dj Set Christian Paja



VENERDI 03 AGOSTO

- FAVARO Band

- ZONA CHIOSCHI Dj Set Christian Paja

TECHNO DAY



SABATO 04 AGOSTO

- COUNTRY Tour

- ZONA CHIOSCHI Dj Set Christian Paja

DOMENICA 05 AGOSTO

- EL CANFIN Canti Popolari

- ZONA CHIOSCHI Dj Set Christian Paja



LUNEDI 06 AGOSTO

- CUCCAGNA classe 1999

intrattenimento con DANIELE BRAGAGNOLO

- ZONA CHIOSCHI Dj Set Christian Paja