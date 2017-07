"Sagra della Madonna dell'Acqua 2017" a Mussolente

TUTTE LE SAGRE E LE FESTE A VICENZA E PROVINCIA

Da sabato 29 luglio a lunedì 7 agosto si terrà la tradizionale "Sagra della Madonna dell'Acqua" a Mussolente presso il Parco della Vittoria in via Roma con 9 giorni di spettacoli, concerti, musica dal vivo di orchestre e dj set, tornei di carte, luna park con giostre per bambini, enoteca, banco "panini onti", chioschi spritz e birra oltre allo stand enogastronomico pavimentato al coperto di 1600 metri quadri, aperto ogni sera dalle 19.30.

Specialità culinarie venete: primi piatti con bigoli e gnocchi al ragù o al pomodoro; carne alla griglia, costicine e salsicce; baccalà con polenta; costate (solo giovedì sera). Tutti i giorni sarà attiva l'Area Giovani in zona chioschi, accompagnata da dj set e spritz con "happy hour". Ingresso libero. Vedi anche: "Sagra della Madonna dell'Acqua 2016".

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Sabato 29 luglio

ore 19.30: Apertura stand gastronomico, banco panini, enoteca e chioschi

ore 19.30: Musica con dj set by Christian Paja in Zona Chioschi

ore 21:30 Concerto del gruppo "Merqury" - Queen Tribute Band

Domenica 30 luglio

ore 19.30: Apertura stand gastronomico, banco panini, enoteca e chioschi

ore 21.30: Concerto del complesso "Ascolta" - Pooh Tribute Band

Lunedì 31 luglio

ore 19.30: Apertura stand gastronomico, banco panini, enoteca e chioschi

ore 19.30: Musica con dj set by Christian Paja: "Happy Spritz Hour" e birra in Zona Chioschi

ore 20: Torneo di scopa

Martedì 1 agosto

ore 19.30: Apertura stand gastronomico, banco panini, enoteca e chioschi - Serata "Costata Party

ore 19.30: Musica con dj set by Christian Paja: "Happy Spritz Hour" e birra in Zona Chioschi

ore 20: Torneo di scopa

Mercoledì 2 agosto

ore 19.30: Apertura stand gastronomico, banco panini, enoteca e chioschi

ore 19.30: Musica con dj set by Christian Paja: "Happy Spritz Hour" e birra in Zona Chioschi

ore 21.30: "Karaoke Misquilese"

Giovedì 3 agosto

ore 19.30: Apertura stand gastronomico, banco panini, enoteca e chioschi - "Serata Costata"

ore 19.30: Musica con dj set by Christian Paja

ore 21.30: Musica Live con la "Banda Misquilese"

Venerdì 4 agosto

ore 19.30: Apertura stand gastronomico, banco panini, enoteca e chioschi

ore 19.30: Musica con dj set by Christian Paja

ore 21.30: "Country Night"

Sabato 5 agosto

ore 19.30: Apertura stand gastronomico, banco panini, enoteca e chioschi

ore 19.30: Musica con dj set by Christian Paja

ore 21.30: Concerto del complesso "Rock Star" - Vasco Rossi Tribute Band

Domenica 6 agosto

ore 18: Festa per 50^ sacerdozio Monsignor Piergiorgio Magaton

ore 19.30: Apertura stand gastronomico, banco panini, enoteca e chioschi

ore 19.30: Musica con dj set by Christian Paja

ore 21.30: Live music con "Novaluna Party Band"

Lunedì 7 agosto

ore 19.30: Apertura stand gastronomico, banco panini, enoteca e chioschi

ore 19.30: Musica con dj set by Christian Paja

ore 20: Gioco della "Pissotta e Cuccagna" - Classe 1998

ore 21.30: Intrattenimento con Claudio Bragagnolo

