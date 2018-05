Sagra della Bondola 2018 a Torrebelvicino

La Sagra della Bondola prenderà il via per l'edizione 2018 il weekend del 4/5/6 Maggio e proseguirà anche nel weekend successivo nei giorni 11/12/13 Maggio.



Cucina gastronomica, musica, balli e non solo. Il programma dell'edizione 2018 sarà ricco di incontri ed eventi.



Come da tradizione la Sagra della Bondola si terrà al coperto, l'entrata è libera e l'invito a partecipare è esteso a tutti, grandi e piccoli.

Il programma

Venerdì 4 maggio

20.30 - IN UN BATTITO D'ALI -Immagini e racconti di Luigi Sebastiani e Ivan Zattra - presso cinema Arcobaleno via Fogazzaro Torrebelvicino

21.00 - Musica Latino Americana con Walter Garcia DJ

___

Sabato 5 maggio

20.00 - Esibizione di ballo della scuola dei maestri Daniela e Lucio Mantese

dopo l'esibizione di ballo - La serata danzante continua con lo Spettacolo ROBY BAND

___

Domenica 6 maggio

8^Camminata Panoramica Della Val Leogra -Su nuovi percorsi, destra Leogra, tutti da scoprire e meravigliosamente panoramici.

21.00 - Orchestra Claudio & Pagina 4

___

Venerdì 11 maggio

20:30 - MANASLU 8163m - La montagna dello spirito - Parole e immagini della salita all'ottava montagna più alta del pianeta

raccontate dal protagonista Sergio Zigliotto - presso cinema Arcobaleno via Fogazzaro Torrebelvicino

21.00 - Ballo Liscio con LUIGIANNA - Santamonica - Nuovo gruppo ed evoluzione della storica orchestra Santa Monica. Nuovo repertorio a 360° che varia dalla classica musica da ballo, alla musica leggera, alla disco music, sempre aggiornato alle novità discografiche del momento.

___

Sabato 12 maggio

21.00 - Serata a tutto liscio con Lara Agostini

___

Domenica 13 maggio

18.30 - Palestra Just Move - La palestra Just move di Pievebelvicino presenterà un'esibizione di hip hop, step e zumba

20.30 - LA CORRIDA - Dilettanti Allo Sbaraglio - Sai cantare, ballare, suonare, imitare ... o fare qualsiasi cosa che possa far divertire il pubblico ? Non perdere questa opportunità ! Saranno premiati tutti i partecipanti. Trofeo ai vincitori.

Per informazioni e iscrizioni telefonare al n. 347 3810 532

Organizza e presenta il maestro Lucio Mantese e il suo staff. Musica DJ

durante la serata della Corrida - DJ Sasy - Musica & Karaoke