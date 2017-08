"Sagra dell'Assunta e Festa del Pane 2017" a Castelvecchio di Valdagno

ESTATE 2017: TUTTE LE SAGRE E LE FESTE A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 5 e domenica 6 e da sabato 12 a martedì 15 agosto si terrà la "Sagra dell'Assunta-Festa del Pane 2017" a Castelvecchio di Valdagno nei pressi della Parrocchia di Santa Maria Assunta con musica di orchestre per ballo liscio, intrattenimenti con dj set, spettacoli, mercatini artigianali, giochi popolari, intrattenimenti per bambini e stand gastronomico aperto ogni sera dalle 18 (domenica e ferragosto anche a pranzo dalle 10). Specialità culinarie: costate alla brace su prenotazione; bocconcini di pollo ai funghi; baccalà con polenta; fritture di pesce; primi piatti con bigoli e gnocchi al raù e al pomodoro. Non mancheranno vini e birre oltre all'angolo spritz e cocktail. Ingresso libero. Vedi anche: "Sagra dell'Assunta e Festa del Pane 2016".

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Sabato 5 agosto

ore 18: Apertura stand gastronomico con il "Menù Country"

ore 21: Serata Country con Luka e Nike

Domenica 6 agosto - "Festa del Pane"

ore 10: Apertura stand gastronomico

ore 10: "Festa del Pane" - Mercatino artigianale - Durante tutta la giornata trebbiatura del grano con macchine d'epoca e produzione di pane, cotto nel forno a legna

ore 15: Dimostrazione di areomodellismo + animazione per bambini con la "Piccola Compagnia del Cucco"

ore 18: Apertura stand gastronomico

ore 21: Live con il gruppo "Ligamania" - Ligabue Tribute Band

Sabato 12 agosto

ore 18: Apertura stand gastronomico - Serata "Fast Food" con panini onti", pizza artigianale e "roastbeef sandwich"

ore 21: Serata "Afro Summer 2017" con Glauco dj

Domenica 13 agosto - Giornata Missionaria per il 50° Anniversario di Padre Ernesto Bicego

ore 8: "Passeggiata con gli Asinelli" in compagnia di Barbara e Gianpaolo

ore 9.30: Santa Messa celebrata da Don Ernesto Bicego - Per tutta la giornata saranno proiettati video sull'attività in Africa di Don Bicego

ore 10.30: Apertura stand gastronomico

ore 15: Animazione per bambini con truccabimbi

ore 17: Partita di calcio "Giovani VS Vecchie Glorie"

ore 21: Serata danzante con l'orchestra "Luca e Silvia Band"

Lunedì 14 agosto

ore 18: Apertura stand gastronomico

ore 20.30: Spettacolo con "Le Fate d'Oriente"

ore 21.30: Serata di cabaret con il trio comico "Marco e Pippo"

Martedì 15 agosto - Santa Maria dell'Assunta

ore 8: 33° Marcia Tra Pini e Ciclamini

ore 9.30: Santa Messa Solenne nella Parrocchia Santa Maria Assunta di Castelvecchio

ore 10: Apertura stand gastronomico con mercatino artigianale

ore 16: Gioco della Cuccagna e divertimento per i bambini con i truccabimbi

ore 18: Apertura stand gastronomico

ore 21: Serata di ballo liscio con l'orchestra "Mille e Una Notte"

(nella foto il programma della Sagra dell'Assunta e Festa del Pane a Castelvecchio di Valdagno)

