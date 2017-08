"Sagra dell'Assunta 2017" a Sovizzo con la specialità del "polastro in tecia"

ESTATE 2017: TUTTE LE SAGRE E LE FESTE A VICENZA E PROVINCIA

Da sabato 12 a martedì 15 agosto si terrà la "Sagra dell'Assunta 2017" a Sovizzo nel Parco dello Sport in via Roma (zona impianti sportivi) con intrattenimenti musicali, spettacoli, pesca di beneficenza, luna park per bambini e degustazioni nello stand gastronomico aperto tutte le sera dalle 19.

SPECIALITA' CULINARIE. Si potranno trovare primi e secondi con prodotti a km 0 provenienti dalle produzioni e allevamenti locali oltre alla specialità tipica del "Polastro in Tecia", che contraddistingue la festa. Nella serata di lunedì 14 agosto collaborazione con la "Pro Loco dell'Isola della Scala", che invierà una loro delegazione per preparae il loro famoso "Risotto all'Isolana" e il premiato "Risotto al basilico di Monte Veronese".

INFORMAZIONI: www.facebook.com/Pro-Loco-Sovizzo-916124235125909/ - Vedi anche: "Sagra dell'Assunta 2016".

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Sabato 12 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico - Specialità: "Polastro in Tecia"

ore 21.30: "Dance Remember '90 - 2000 Party" con Roberto Visonà e Dario G - Voice by Marco Cappello - Animazione by "Glovers"

Domenica 13 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico - Specialità: "Polastro in Tecia"

ore 21: Serata danzante con l'orchestra "Santa Fè"

Lunedì 14 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico - Specialità: "Risotto all'Isolana" con i cuochi della Pro Loco di Isola della Scala (VR)

ore 21: Serata danzante con l'orchestra "Marco Buccio"

Martedì 15 agosto

ore 19: Apertura stand gastronomico - Specialità: "Polastro in Tecia"

ore 21: Serata danzante con l'orchestra "Giulio Battista"

