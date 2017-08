"Sagra dell'Assunta 2017" a Brogliano: gnocchi al tartufo

ESTATE 2017: TUTTE LE SAGRE E LE FESTE A VICENZA E PROVINCIA

Da sabato 12 a martedì 15 agosto si svolgerà la "Sagra dell'Assunta 2017" a Brogliano nella zona degli impianti sportivi in via Generale Tomba con musica di orchestre, baby dance per i più piccoli, celebrazioni religiose e degustazioni nello stand gastronomico aperto ogni sera dalle 18.30. Specialità culinarie: gnocchi al tartufo e "pizzoccheri alla broglianese". Ingresso libero.

MENU': primi con gnocchi, bigoli, pasta all'uovo e maccheroni con 4 tipi di sughi (panna e tartufo / tastasale / ragù / pomodoro) - trippa - braciola di coppa - salsicce ai ferri - "polenta brustolà" - fagioli - crauti - patatine fritte - panini con sopressa, formaggio e salsiccia - frittelle con nutella o zucchero.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Sabato 12 agosto

ore 16: Apertura Bar Spritz

ore 18.30: Apertura stand gastronomico

ore 19.30: "Baby Dance" per i più piccoli

ore 21: Serata danzante con l'orchestra "Roby Band"

Domenica 13 agosto

ore 16: Apertura Bar Spritz

ore 18.30: Apertura stand gastronomico

ore 19.30: "Baby Dance" per i più piccoli

ore 21: Serata danzante con l'orchestra "Patty e Paolo Band"

Lunedì 14 agosto

ore 16: Apertura Bar Spritz

ore 18.30: Apertura stand gastronomico

ore 19.30: "Baby Dance" per i più piccoli

ore 21: Serata danzante con l'orchestra "Jolanda Band"

Martedì 15 agosto - Santa Maria dell'Assunta

ore 10: Santa Messa Solenne + Processione con Madonna dell'Assunta

ore 16: Apertura Bar Spritz

ore 18.30: Apertura stand gastronomico

ore 19.30: "Baby Dance" per i più piccoli

ore 21: Serata danzante con l'orchestra "Luca e Silvia Band"

(nella foto sopra la locandina della Sagra dell'Assunta a Brogliano)

