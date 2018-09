Sagra dell'Arna-Festa del Rosario 2018

Da giovedì 4 a martedì 9 ottobre musica dal vivo di orchestre per il ballo liscio, concerti, mostre, lotteria, pesca di beneficenza, luna park e rinnovato stand gastronomico. E naturalmente le grandi specialità culinarie: bigoli all'anitra, pasticcio al sugo d'anitra e rotolo d'anitra ripieno.

Nel menù anche grigliate miste di carne - salsicce - costine - contorni di patate polenta e fagioli - dolci artigianali - frittelle.

Non mancheranno vini tipici alla mescita e birre alla spina. Pista da ballo coperta. Ampio parcheggio.

Questo il programma musicale

Torna anche quest'anno la grande musica in piazza a Torri di Quartesolo!!



VENERDì 5 OTTOBRE

Sismica Andrea e Davide - The first DJ band : ore 22.00

(Opening Raffo Rock: ore 20.30)



SABATO 6 OTTOBRE

Big Ones - Aerosmith tribute : ore 22.00

(Opening Alessandro Bernardi : ore 20.30)



DOMENICA 7 OTTOBRE

4EVER - Queen tribute : ore 21.00



LUNEDì 8 OTTOBRE

El Dorado Negrita tribute band - Negrita tribute : ore 21.00



MARTEDì 9 OTTOBRE

FOUR ROXX DOWN - The FIRST Acoustic Party Band ore 21.00