Sagra del Porcino 2018 a Tonezza del Cimone

La sagra del porcino di Tonezza

Quest'anno alla sagra del porcino di Tonezza ci sono tanti eventi per tutte le età.

Si va:

- dalla passeggiata di venerdì mattina "Andar per funghi"

- alla "Noche Latina" con il dj Walter Garcia del venerdì sera con i panini onti dello stand gastronomico

- al ballo liscio di sabato sera con "Annaband"

- fino alla musica con Graziano Maraschin di domenica

Puoi degustare i piatti tipici a base di funghi sabato a pranzo e cena e domenica a pranzo.

Inoltre sabato e domenica per tutto il giorno ci sono i gonfiabili per i bambini a partire dalle ore 10.00.

Per info e prenotazioni sentire Alessio al 349.6789001 o il negozio da Paolo al 0445.749013