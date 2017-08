"Sagra del Porcino 2017" a Tonezza del Cimone con mostra micologica

TUTTE LE SAGRE E LE FESTE A VICENZA E PROVINCIA

Da venerdì 18 a domenica 20 agosto si terrà la "Sagra del Porcino 2017" a Tonezza del Cimone presso il Palacongressi in via del Partigiano con musica dal vivo di band, escursioni, conferenze, una mostra micologica e degustazioni nello stand gastronomico. Specialità culinarie: piatti a base di porcini e altre specie di funghi. Domenica pomeriggia sarà estratta la lotteria, i cui si potranno acquistare in questi locali o negozi di Tonezza: Al Cacciatore, in Contrà Campana - Da Paolo in via Roma - Dalla Carla, in Viale degli Alpini - Bar Filò, in Contrà Sella. La manifestazione è a cura dell'AGT (Associazione Giovani Tonezza), Associazione Fanti, gli Alpini, Cooperativa Tonezzana e Associazione El Sabanelo. Ingresso libero. Vedi anche: "Sagra del Porcino 2016".

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Venerdì 18 agosto

ore 8: Passeggiata "Andar per Funghi" con con gli esperti del gruppo micologico di Thiene - Ritrovo al parcheggio dei campi da tennis

ore 21: Proiezione filmati sui funghi, illustrati da un Micologo del gruppo Bresadola di Thiene

Sabato 19 agosto

ore 10: Apertura Mostra Micologica

ore 12: Apertura stand gastronomico per il pranzo con piatti a base di funghi

ore 16: Giochi per bambini e non solo con i "Bidibibodibus"

ore 17.30 Intrattenimento musicale con il Coro Azzurri Monti

ore 19: Apertura stand gastronomico per la cena con piatti a base di funghi (solo su prenotazione menù fisso a 16 euro)

ore 21: Serata musicale con l'orchestra "Anna Band"

Domenica 20 agosto

ore 12: Apertura stand gastronomico per il pranzo con piatti a base di funghi

ore 14.30: Musica e Ballo con l'orchestra Graziano Maraschin

ore 16.30: Estrazione Lotteria con Sottoscrizione a Premi

ore 19: Apertura stand gastronomico per la cena con piatti a base di funghi (solo su prenotazione menù fisso a 16 euro)

